Der SelectMDx Test von MDxHealth stratifiziert erfolgreich Männer, die von einem mp-MRT profitieren

Eine Vielzahl verschiedener Abstracts (Auszüge) der SelectMDx klinischen Studien, präsentiert 2018 auf dem Global Prostate Congress in Frankfurt, Deutschland

HERSTAL, BELGIEN UndIRVINE, KALIFORNIEN - 07:00 MESZ, 27. Juni, 2018 - MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH.BR), gab heute die Veröffentlichung von positiven Ergebnissen bekannt, die den Nutzen des SelectMDx Liquid Biopsy Test für Prostata Krebs in der Führung von Patienten mit der Möglichkeit eines multiparametrisches MRT, sowie dem klinischen Nutzen in einer geführten (guided) Biopsie in alltäglicher klinischer Praxis aufzeigen. Die Ergebnisse werden auf dem sechsten Global Congress on Prostate Cancer (PROSCA) in Frankfurt, Deutschland vom 28.-30. Juni, 2018 vorgestellt.

Die Ergebnisse werden von Forschern aus Belgien und den Niederlanden vorgestellt und stellen die erste Präsentation von SelectMDx for Prostate Cancer zur Stratifizierung von Patienten zur multiparametrischen MRT Integration dar.

Einschätzung des Urin TRUS/Biomarker basiertem Risiko Scores, als Einschlusskriterien für multiparametrische MRTs, zur gemeinsamen Erkennung von klinisch signifikantem Prostatakrebs

Non-invasive Techniken, wie SelectMDx und Magnetresonanztomographie (MRT), zeigen großes Potential in der Erkennung von klinisch signifikantem Prostatakrebs. So können Überdiagnostik und Übertherapie von Krebsarten, mit geringem malignem Potential vermieden werden. Obwohl mehrere Studien die Vorteile von MRTs in diesem Anwendungsbereich unterstützen, gibt es dennoch keinen Konsens betreffend der diagnostischen Genauigkeit. Die hohen Kosten für Anschaffung, Installation, Personalbesetzung und Instandhaltung des MRT Geräts, stellt eine Herausforderung dar. Eine im Vorfeld veranlasste Risiko-Stratifizierung kann die Kosten eines multiparametrischen MRTs (mpMRT) signifikant senken, indem Patienten, mit einem sehr geringen Risiko für hochgradigen Prostatakrebs, im Vorhinein ausgeschlossen werden.

Die Studie veranschaulicht, dass die Verwendung des SelectMDx Liquid Biopsy Tests für Prostatakrebs Überdiagnostik und Übertherapie erheblich reduziert, indem Patienten, für die ein MRT unnötig wäre ausgeschlossen werden.

Den Abstract finden Sie hier (https://abstracts.mirrorsmed.org/abstracts/assessment-urinary-trusbiomarker-based-risk-score-inclusion-criteria-multiparametric-mri).

Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer von MDxHealth kommentierte: "Diese neuen Studien zeigen die klinische Anwendung von SelectMDx in der Entscheidungsfindung für Biopsien, in der täglichen klinischen Praxis. Signifikante Ergebnisse aus zahlreichen früheren und laufenden Studien, mit tausenden Patienten, unterstützen weiterhin den Nutzen von SelectMDx, als ein Mittel, um unnötige Biopsien bei Männern mit Prostatakrebssymptomen zu verhindern. Dies kommt den Patienten zu Gute und reduziert die Kosten für das Gesundheitssystem."

Herr Prof. Dr. Dr. med. Anrnuf Stenzel Klinikdirektor und Dr. med. Steffen Rausch, FEBU Oberarzt Urologische Universitätsklinik Tübingen, kommentierten: "In Anbetracht der hohen diagnostischen und prädiktiven Werte des Select Mdx-testes, besteht ein hohes Potential dafür, nicht nur ein vorhandenes Prostakarzinom zu detektieren, sondern auch dessen biologische Eigenschaften und Aggressivität vorherzusagen. Im Vergleich zur MRT Diagnostik kann hier die Geräte- und Untersucherunabhängigkeit des Testverfahrens als positiv angeführt werden. In der Anwendung eines SelectMdx Tests vor Durchführung eines MRT kann ein Zusatzwert bezogen auf die Interpretation eines mp-MRT erzielt werden, darüber hinaus die Notwendigkeit der MRT und der Prostatabiopsie sogar ggf. vermieden werden."

Zusätzlich zu den oben genannten Studien werden die folgen Abstracts bei PROSCA präsentiert:

Die Auswirkungen von SelectMDx auf die Entscheidungsfindung für eine Prostata Biopsie in der täglichen klinischen Praxis

Die Studie wurde an fünf Urologie-Gemeinschaftspraxen in den USA durchgeführt, mit 418 Patienten, die den SelectMDx Test erhielten und anfänglich für eine Prostatabiopsie in Betracht gezogen wurden. Die SelectMDx Tests wurden von den behandelnden Urologen für das Patienten- Manangement verwendet. Dies war nicht Teil einer geplanten oder laufenden Studie und spiegelt daher den realen klinischen Nutzen wieder.

Die Studie zeigte, dass SelectMDx einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung einer erstmaligen Prostatabiopsie im Rahmen einer Urologie-Gemeinschaftspraxis in den USA hatte. Der Anteil an Männern, die eine Biopsie erhielten, mit einem positiven SelectMDx Test war fünfmal höher als in Männern mit negativem SelectMDx Test. In der Untergruppe der Patienten, die innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Testergebnisses biopsiert wurden, waren 19/27 Biopsien, die bei SelectMDx positiven Männern durchgeführt wurden, positiv für Prostatakrebs. Dies beinhaltet 10 Patienten mit hochgradiger Erkrankung. In SelectMDx negativen Männern, wurde Krebs in 4/9 Männern biopsiert, davon waren alle niedriggradige Erkrankungen.

Der Abstract der kompletten Studie, "Die Auswirkungen von SelectMDx auf die Entscheidungsfindung für eine Prostatabiopsie in der täglichen klinischen Praxis", finden sie hier (https://abstracts.mirrorsmed.org/abstracts/selectmdx-impacts-prostate-biopsy-decision-making-routine-clinical-practice).

Solide/Robuste Leistung eines Urin Molekularen Biomarkers. Basierend auf einem Risiko Score zur Erkennung von hochgradigem Prostatakrebs, durch die Nutzung eines Kaskaden-Models

Die Ergebnisse des SelectMDx Tests umfassen wesentliche vorliegende klinische Parameter, um Patienten mit erhöhtem Risiko für hochgradingen Prostatakrebs, für eine Biopsie besser identifizieren zu können. Die Studie zeigt, dass auch in Szenarien, in denen nicht alle klinischen Fakten verfügbar sind, SelectMDx solide und robuste Ergebnisse liefert, mit einer Sensitivität von >95%.

Den Abstract finden sie hier (https://abstracts.mirrorsmed.org/abstracts/robust-performance-urinary-molecular-biomarker-based-risk-score-detect-high-grade-prostate).

Über MDxHealth

MDxHealth ist ein multinationales Gesundheitsversorgungsunternehmen, aufgelistet in der Brüsseler Börse (Euronext Brussels: MDXH.BR), das anwendbare molekular-diagnostische Informationen zur Verfügung stellt, um Diagnose und Therapie von Krebspatienten zu personalisieren. Die Tests des Unternehmens basieren, auf urheberrechtlich geschützten, genetischen, epigenetischen und anderen molekularen Technologien. Somit helfen diese, Medizinern bei der Diagnose von urologischen Krebsarten, der Prognose des Rückfallrisikos und der Prognose des Ansprechens auf die jeweilige Therapie.

Der Europäische Hauptsitz des Unternehmens ist in Herstal, Belgien, mit Laborbetrieb in Nijmegen, Niederlanden. Der Hauptsitz in den USA, sowie der Laborbetrieb sind ansässig in Irvine, Kalifornien. Für weitere Informationen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter mdxhealth.com (http://www.mdxhealth.com/) und folgen Sie unseren Social Media Kanälen: twitter.com/mdxhealth (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fmdxhealth&esheet=50096965&lan=en-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fmdxhealth&index=2&md5=2ac41a808a150aec8800a87f6f14b559), facebook.com/mdxhealth (https://www.facebook.com/MDxHealth) und linkedin.com/company/mdxhealth (https://www.linkedin.com/company/mdxhealth).

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsbezogene Aussagen und Einschätzungen, mit Bezug auf die erwartete zukünftige Leistung von MDxHealth und dem Markt, in dem sie agieren.

Anmerkung: Das MDxHealth Logo, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, InformMDx, PredictMDx und UrNCollect sind Schutzmarken oder eingetragene Warenzeichen von MDxHealth SA. Alle anderen Warenzeichen und Dienstleistungen sind Eigentum des betreffenden Eigentümers.

