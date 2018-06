Moneycab: Herr Roulet, Salesforce ist die weltweit führende Customer-Relationship-Management- (CRM)-Plattform mit einem Marktanteil von rund 20%. Wie sieht das in der Schweiz aus und welche Rolle spielt die Schweiz innerhalb der Salesforce-Gruppe?

Blaise Roulet: Salesforce erlebt weltweit einen enormen Aufschwung. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass Unternehmen neue Wege gehen, um mit ihren Kunden zu interagieren und zu kommunizieren, und sich dafür auch zusehends für Cloud Computing entscheiden.

Die Schweiz unterscheidet sich hier in keiner Weise. Hiesige Unternehmen haben erkannt, dass sie sich auf die neue Erwartungshaltung und Anforderungen ihrer Kunden einstellen und diese adressieren müssen. Dies gilt für alle Branchen und Sektoren, von Banking und Life Sciences bis hin zum KMU-Markt.

In der ganzen EMEA-Region erfreuen wir uns weiterhin eines schnellen Wachstums. Mit einem währungsbereinigten Wachstum von 31 Prozent sind wir die am schnellsten wachsende Region von Salesforce weltweit. Die Schweiz ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Salesforce und daher spielt sie für uns eine äusserst bedeutende Rolle. Schweizer Unternehmen schätzen es, vom weltweit führenden Unternehmen für CRM die besten Lösungen für eine hochskalierbare Kundenansprache nutzen zu können. Für sie ist nicht nur die Technologie entscheidend, sondern auch unser Verständnis für den Schweizer Markt und seine Gegebenheiten.

Nach einem Umsatzwachstum von 25% im letzten Jahr auf knapp 10.48 Milliarden USD soll es auch für das Fiskaljahr 2019 so weitergehen. Das Umsatzziel wurde auf 12.65 Milliarden USD angehoben. Kann die Schweiz bei diesen ambitionierten Zielen mithalten?

IDC geht davon aus, dass der europäische Cloud-Software-Markt bis 2019 fast 12-mal schneller wachsen wird als andere IT-Segmente. Damit würde der Markt auf 33,3 Milliarden Euro anwachsen - das Potenzial ist offensichtlich gross.

Wir haben zahlreiche Referenzkunden in der Schweiz, die unsere Tools erfolgreich nutzen.

Und der Markt gibt noch sehr viel mehr her. Mit der vierten Industriellen Revolution kommt eine unglaubliche Welle an Innovationen und neuen Technologien auf Unternehmen und auf die gesamte Gesellschaft zu. Ganze Branchen und unser tägliches Leben werden sich fundamental verändern. Wir sind überzeugt, dass wir Schweizer Unternehmen helfen können, sich die damit einhergehenden Trends zunutze zu machen, um die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.

An unserem alljährlichen Event, dem Basecamp, das am 5. Juli in Zürich stattfinden wird, werden Kunden wie ABB, On" Novartis oder la prairie über ihre strategischen Initiativen sprechen und aufzeigen, wie sie den Wandel in den Vertrieb, das Marketing, den Kundendienst oder den Handel tragen und dank eines neuen Ansatzes in der Kundeninteraktion Pioniere in ihren Märkten bleiben.

Salesforce hat zu Beginn des Jahres seine Partnerschaft mit IBM vertieft, vor allem auch, um Funktionen von IBM's Watson in den eigenen Angeboten zugänglich zu machen. Was bedeutet das für die Entwicklung des auf künstlicher Intelligenz basierten Helfers "Einstein" von Salesforce?

Mit der strategischen Partnerschaft intensivieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...