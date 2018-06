Vor dem offiziellen Start in den Börsenhandel notiert der deutsche Leitindex deutlich höher. Kann er am heutigen Handelstag die Gewinne halten?

Der globale Handelskonflikt hat den Dax auch am Dienstag letztlich ins Minus gezogen. Der deutsche Leitindex, der im Tageshoch noch um 0,7 Prozent gestiegen war, gab im späten Handel sämtliche Gewinne ab und schloss 0,3 Prozent tiefer bei 12 234 Punkten. Damit summiert sich die Verlustserie der vergangenen acht Handelstage auf rund 6,6 Prozent.

Vor dem Start in den Börsenhandel sind wieder Schnäppchenjäger unterwegs. Gegen 6.30 Uhr liegt das deutsche Börsenbarometer 60 Punkte im Plus und notiert bei 12.294 Zählern. Doch auch am gestrigen Dienstag lag der Index vorbörslich im Plus, gab aber im weiteren Verlauf des Handels die Gewinne wieder ab.

Ein Grund für das heutige vorbörsliche Pluszeichen: Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn hat die Wall Street am gestrigen Dienstag wieder Gewinne verzeichnet. Ins Plus gezogen wurde sie insbesondere von Technologie- und Energie-Werten sowie den Aktien des Industrieriesen und Siemens-Rivalen General Electric (GE).

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit 0,1 Prozent im Plus ...

