Rund 150 Gäste - Kunden, Lieferanten, Dienstleister sowie Mitarbeiter und deren Angehörige - feierten am 8. Juni gemeinsam die Einweihung des neuen Firmengebäudes. Insgesamt 620 m² Bürofläche, unter anderem mit sieben CAD-Arbeitsplätzen, und zurzeit 300 m² Hallenfläche bieten jetzt Platz für bis zu 35 Mitarbeiter. Derzeit beschäftigt I-Mold 22 Mitarbeiter und will einen Umsatz von etwa 5 Mio. EUR erzielen. Der Weg zu dieser Zielmarke ging in den vergangenen zwei Jahrzehnten seit der Gründung des Unternehmens stetig und zuweilen auch steil bergauf, wie die Geschäftsführer Thomas Meister und Andy Walter in ihrer Festrede anschaulich beschrieben.

"Dazu wird auch die neu installierte Schleiferei und Dreherei beitragen, mit der wir die Arbeit unserer externen Fertigungspartner unterstützen und zur Verkürzung der Lieferzeiten beitragen", sagte Walter. Und Meister ergänzte: "In Kürze werden wir in unserer Fertigungshalle dazu eine Station zur Bearbeitung von Tunnelanguss-Einsätzen und einen Messraum zur Qualitätskontrolle einrichten. Und wir werden 200.000 Euro in ein neues ERP-System investieren. Mit der unmittelbar bevorstehenden ...

