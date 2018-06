Nach dem letztlich erneut schwächeren Dienstag dürfte der Dax am Mittwoch einen weiteren Stabilisierungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den Leitindex ein halbes Prozent höher auf 12 299 Punkte.

Tags zuvor war der Dax zwar stärker gestartet, es fanden sich dann jedoch unter den durch den globalen Handelskonflikt verunsicherten Anlegern keine Anschlusskäufer. Am Nachmittag geriet er dann wieder deutlicher unter Druck und rutschte auf einen neuerlichen Tiefststand seit Anfang April. In der laufenden Woche liegt der Dax damit schon wieder über zweieinhalb Prozent im Minus.

Klare Impulse von den Überseebörsen fehlen: So hatten sich die wichtigsten US-Indizes zwar recht stabil gezeigt, der größtenteils schwächere Handel am Morgen in Asien zeugt jedoch wieder von Verunsicherung./ag/zb

