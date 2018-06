Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) - NGK INSULATORS, LTD. gab heute, am 22. Juni bekannt, dass NGK einen Auftrag für eine NAS (R)-Batterie zum Einsatz in einem Demonstrationsprojekt für Energiespeichertechnologie erhalten habe, das in Dubai durchgeführt werden soll.



(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104663/20180619 5124/_prw_PI2im_2aTiK6RY.jpg)



(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104663/20180619 5124/_prw_PI1im_3Zm13q2U.jpg)



Die NAS-Batterie mit 1,2 MW/7,2 MWh wurde letzten August in Auftrag gegeben, im März installiert und wird in Kürze in diesem Sommer vollständig in Betrieb gehen. Es handelt sich um die erste Installation eines groß angelegten Energiespeichersystems in Dubai.



Dubai hat seine Investitionen in erneuerbare Energien beschleunigt, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu eliminieren. In Dubai wird gegenwärtig der weltweit größte Solarpark, der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, im Süden des Emirats gebaut. Das Emirat hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 rund 5.000 MW Photovoltaik (PV) und konzentrierte Solarenergie (CSP) einzuführen, was den Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Erzeugungskapazität auf 25 % anheben wird.



In Erwartung der groß angelegten Einführung von erneuerbarer Energie in der Zukunft wurde die NAS-Batterie neben einer PV-Anlage über 13 MW im Solarpark installiert. Die NAS-Batterie wird verwendet, um die Fluktuationen bei der Solarstromleistung zu stabilisieren. Zusätzlich werden noch andere Netzanwendungen zum Einsatz gebracht, unter anderem Energie-Zeitverschiebung und Frequenzregelung. Die große Kapazität der NAS-Batterie ist für diese Reihe von Anwendungen perfekt geeignet.



Das NAS-Batteriesystem von NGK ist das einzige Batteriesystem, bei dem ein operativer Erfolg im Nahen Osten nachgewiesen wurde. Die NAS-Batterie ist eine Hochtemperatur-Batterie und deshalb auf einzigartige Weise für den Betrieb an Standorten mit extremen Umgebungstemperaturen geeignet, beispielsweise für die Hitze im Nahen Osten. Der rasante Anstieg der Solarenergie in den Ländern des Nahen Ostens verstärkt derzeit den Bedarf an Batteriespeicher-Projekten in großem Maßstab.



Überblick über die georderte NAS-Batterie



Leistungsabgabe: 1,2 MW Speicherkapazität: 7,2 MWh Standort der Installation: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (Emirat Dubai) Betriebsaufnahme: Geplant für Sommer 2018



Informationen zu NAS (R)-Batteriesystemen



NGK hat als erstes Unternehmen weltweit das NAS-Batteriesystem mit seiner Kapazität zum Speichern von Strom im Megawattstundenbereich kommerziell genutzt. Das NAS-Batteriesystem zeichnet sich durch eine Vielzahl herausragender Merkmale wie hohe Kapazität, hohe Energiedichte und lange Lebensdauer aus. Es kann über lange Zeit eine hohe elektrische Leistungsabgabe liefern und ermöglicht es, dass tagsüber erzeugte Solarenergie für die Nutzung während der Nacht zeitlich verschoben wird. Seit 2002 hat NGK NAS-Batteriesysteme mit einer Gesamtleistung von über 530.000 kW und einer Speicherkapazität von 3,7 Millionen kWh an etwa 200 Standorte in der ganzen Welt geliefert. Die Systeme werden zur Stabilisierung und Glättung der Leistungsabgabe von erneuerbaren Energiequellen eingesetzt, zur Beseitigung von Engpässen in Hochspannungsleitungen durch geplanten Energietransfer, zum Lastenausgleich, für den Frequenzgang sowie zur Notfallstromversorgung.



Mehr Informationen über das NAS-Batteriesystem findet man unter: https://www.ngk.co.jp/nas/



Informationen zu NGK



NGK ist der weltweit größte Hersteller von elektrischen Isolatoren, darunter Isolatoren zur Energieübertragung und für Umspannwerke mit 1.000 kV Höchstspannung (UHV), und kann auf eine 100-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit seiner exklusiven Keramiktechnologie als Grundlage leistet NGK mit einer breiten Palette an Produkten und Technologie in den "Triple-E"-Wachstumsfeldern Energie, Ökologie und Elektronik (engl. energy, ecology and electronics) einen Beitrag zum Umweltschutz. NGK ist auch einer der größten Hersteller von HONEYCERAM und Dieselpartikelfiltern (DPF) für Katalysatoren in Automobilen. Darüber hinaus ist NGK der weltweit führende Hersteller, der erfolgreich die Kommerzialisierung von Energiespeichersystemen mit hoher Kapazität (NAS-Batterien) vorantreibt, die die gängige Meinung "Energie kann nicht gespeichert werden" widerlegt haben.



Weitere Informationen zu NGK finden Sie unter: https://www.ngk-insulators.com/en/index.html



OTS: NGK INSULATORS, LTD. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131169.rss2



Pressekontakt: Aki Sawafuji Hitoshi Komada Corporate Communications Department NGK INSULATORS, LTD. Tel.: +81-52-872-7181 E-Mail: pr-office@ngk.co.jp