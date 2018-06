Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta005/27.06.2018/07:00) - > Erwerb eines Wohnimmobilienportfolios mit fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen > Portfolio mit vermietbarer Wohnfläche von knapp 23.000 Quadratmetern, Soll-Mieteinnahmen von rund CHF 1,65 Mio. und 95 Prozent Vermietungsstand > Soll-Miete der Peach Property Group steigt durch die Transaktion auf rund CHF 41,7 Mio. p.a.



Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, schreitet mit dem Ausbau ihres Immobilienbestands erfolgreich voran. Durch den Kauf eines Portfolios mit 382 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen steigt der gesamte Wohnungsbestand der Gruppe auf rund 8.400 Einheiten mit einer vermietbaren Wohnfläche von ca. 564.000 Quadratmetern. Die jährliche Soll-Miete der Peach Property Group wird durch den Ankauf auf rund CHF 41,7 Mio. von derzeit CHF 40 Mio. erhöht. Der Vertrag für den Kauf der Wohnungen wurde notariell beurkundet, der Vollzug der Transaktion wird Anfang viertes Quartal 2018 erwartet. Über Details zum Käufer und Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Knapp 60 Prozent der Wohnungen des neuen Portfolios befinden sich in Bochum (Nordrhein-Westfalen) in unmittelbarer Nähe zur Ruhr-Universität. Weitere Standorte sind Duisburg, Oerlinghausen bei Bielefeld und Helmstedt. Die Wohnungen verfügen über einen durchschnittlichen Vermietungsstand von rund 95 Prozent. Neben dem Kernportfolio von 382 Wohnungen übernimmt die Peach Property Group weitere 79 Einheiten, welche zum Weiterverkauf bestimmt sind.



Wie bereits bei anderen Wohnportfolios erfolgreich durchgeführt, beabsichtigt die Peach Property Group wertsteigernde Massnahmen durch eine fokussierte Positionierung und Instandhaltung der neuen Wohnungen. Die Objekte, die zwischen 1926 und 1979 erbaut wurden, befinden sich in einem guten Allgemeinzustand. Die Peach Property Group plant aber dennoch insbesondere in Bochum Investitionen, welche den Mieternutzen weiter erhöhen. Die Standorte werden in die bestehenden Verwaltungscluster in Oberhausen, Bielefeld und Nordhessen integriert, wodurch die Gruppe deutliche Synergieeffekte erwartet.



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir mit der Portfolioerweiterung so zügig vorankommen und einen weiteren Schritt in Richtung unseres mittelfristigen Zielbestands von 11.000 Wohnungen erreicht haben. Die neuen Wohnungen passen sehr gut in unser Portfolio, denn sie bedeuten zum einen bereits jetzt für uns zusätzlichen laufenden Cashflow durch Mieteinnahmen und bieten zum anderen ein attraktives Wertsteigerungspotenzial durch gezielte Sanierungsmassnahmen. Hinzu kommt, dass wir die neuen Wohnungen durch die Einbindung in bereits bestehende Portfoliocluster effektiv verwalten können."



Kontakte: Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com



Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de



Über die Peach Property Group AG



Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt.



Weitere Informationen unter http://peachproperty.com



