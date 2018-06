The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US29273RAH21 ENERGY TRANSFER 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US50077LAG14 KRAFT HEINZ F. 16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US577081AZ57 MATTEL INC. 14/19 BD02 BON USD N

CA QCIK XFRA US747525AM55 QUALCOMM 17/19 BD02 BON USD N

CA QCIL XFRA US747525AP86 QUALCOMM 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US842587CN56 THE SOUTHERN CO. 16/18 BD02 BON USD N

CA T4UP XFRA US912828QT05 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828VK31 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA USC96729AA31 VRX ESCROW 15/20 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU9098VAJ18 VALEANT PHARMA. 11/22REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU9098WAA81 VALEANT PHARM.INTL 11/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0373641009 KAZMUNAYGAS 08/18 BD02 BON USD N

CA NV5A XFRA XS1028950886 NOVAFIVES 14/21 REGS BD02 BON EUR N

CA G4AA XFRA XS1246049073 GRUPO ANT.DUT. 15/22 REGS BD02 BON EUR N