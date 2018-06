The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0031388124 B.N.G. 07/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0214926096 AEVIS VICTORIA 13/18 BD00 BON CHF N

CA PGNA XFRA DE000A1TND93 PARAGON AG ANL.13/18 BD00 BON EUR N

CA ZM9Z XFRA DE000A2AAVL7 PCC SE ITV.16/18 BD00 BON EUR N

CA ERMA XFRA DE000A2AAX86 DEAG DT.ENT WS 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL2605 NORDLB OPF.S.60 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828R937 US TREASURY 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0949241037 AAREAL BANK MTN.HPF.S1039 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK97SA6 DEKABANK DGZ IHS.S.6655 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AJ11 UC-HVB OMH 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9E4 LBBW IHS 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6AE6 NORDLB IS.S.1073 BD01 BON EUR N

CA BNPK XFRA FR0010638338 BNP PARIBAS 08/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0012821924 CAPGEMINI 15-18 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US073902CD82 JPMORG.CHASE 03/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US88732JAL26 SPECTRUM MANAGEM.HD.2018 BD01 BON USD N

CA NNGA XFRA XS0170798325 NATIONAL GRID 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1252209165 BK OF CHINA HK 15/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1318392864 MERC.BONDCO 15/21 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1563481479 MERC.BONDCO 17/21 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA CA74925YAD46 RBC CAP.TRUST UND. BD02 BON CAD N

CA XFRA CH0223523298 KOREA DEV. BANK 13-18 BD02 BON CHF N

CA XFRA US0258M0DV87 AMER.EXPR.CR. 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US0258M0DW60 AMER.EXPR.CR. 2018 FLRMTN BD02 BON USD N