Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1648 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung stabil bei 1,1545 Franken. Der Dollar zeigt sich mit 0,9912 Franken ebenfalls nur geringfügig stärker. Zur Wochenmitte stehen sowohl in der Eurozone als auch in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...