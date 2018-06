Als Vermögensverwalter investiert GAM in Luxusadressen wieLVMH oder Kering (Gucci) sowie anderen mit der klaren Strategie: Luxus ist der wichtigste Trend in China und die Wachstumsraten liegen je nach Label zwischen 10 bis 15 % pro Jahr. GAM schätzt, dass die Chinesen zurzeit rund ein Drittel der globalen Luxusnachfrage stellen. Die Kurskorrektur von GAM reicht dafür aus, nun günstig neu zu investieren. GAM war ebenso wie andere deutlich zu weit getrieben worden, was nicht mit dem Geschäft, sondern mit Gewinnmitnahmen zu tun hat.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 26 vom 27.6.2018.



