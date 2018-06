Schildknecht: Bisher beschränkte sich der Nutzen von Bluetooth-Sensoren auf das Auslesen der Maschinendaten auf Smartphones oder Tablets. Das Wireless Sensor-Gateway Dataeagle compact 2730 schließt mit einer integrierten Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle die Lücke in der bisherigen Datenkommunikation. So werden etwa Prozessdaten direkt in die Steuerung zurückgespielt, um den Fertigungsprozess anhand der aktuellen Daten zu optimieren. ...

