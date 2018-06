Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-27 / 07:39 Instone gewinnt mitCorpus Sireo Real Estate renommierten Investor für das west.side-Areal in Bonn *- *_Planmäßiger Verkauf der baurechtlich entwickelten Gewerbegrundstücke _ _- Überzeugendes Konzept von Instone wird wesentliche Grundlage für weitere Entwicklung_ _- Gesamtpotenzial von über 40.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche mit gewerblicher Nutzung_ _- Instone treibt die Gesamtentwicklung des modernen Stadtquartiers voran und realisiert selbst mehr als 550 Miet- und Eigentumswohnungen und attraktive Gemeinschaftsflächen _ *Essen/Bonn, den 27. Juni 2018: *Der börsennotierteWohnentwickler Instone Real Estate hat die Gewerbegrundstücke auf dem Bonner west.side-Areal planmäßig im Rahmen seiner Unternehmensstrategie verkauft. Käufer ist der erfahrene Immobilienfonds- und Asset Manager Corpus Sireo Real Estate. Das zum Schweizer Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers gehörende Unternehmen ist deutschlandweit auch als Projektentwickler für Wohn- und Gewerbeimmobilien aktiv und wird auf den Gewerbegrundstücken rund 40.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche eigenständig entwickeln. Corpus Sireo wird dabei auf dem überzeugenden Entwicklungskonzept von Instone aufbauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Verkauf erreicht Instone nach der Baurechtschaffung für das Gesamtareal erfolgreich den nächsten Meilenstein in der Quartiersentwicklung. Erst im Mai 2018 hatte der Essener Wohnentwickler 275 Mietwohnungen an die Bayerische Versorgungskammer veräußert. Mit der Realisierung von rund 275 modernen Eigentumswohnungen findet die Quartiersentwicklung ihren Abschluss. Die Erschließungsarbeiten starteten bereits im März 2018, der Baubeginn für den ersten Abschnitt der Mietwohnungen erfolgt im vierten Quartal 2018. Bis zum Jahresende 2021 werden knapp 85 Prozent aller Wohnungen planmäßig übergeben sein. Stefan Dahlmanns, Instone-Niederlassungsleiter Nordrhein-Westfalen: "Corpus Sireo Real Estate ist ein Immobilien-Investor und Projektentwickler mit weitreichender Expertise in der gewerblichen Entwicklung. Bei der Entscheidung für den Verkauf der Grundstücke und für die zukünftige Zusammenarbeit waren uns zudem die regionale Kompetenz von Corpus Sireo und ihre Erfahrungen mit weiteren Projekten in Bonn sehr wichtig. Wir freuen uns, dass wir bereits vor Baubeginn der ersten Hochbauten ein weiteres namhaftes Unternehmen mit Wurzeln im Rheinland für unser Projekt west.side gewinnen konnten. Das bestätigt uns in unserer Strategie in Bezug auf ganzheitliche Quartiersentwicklungen." Anett Barsch, Geschäftsführerin der Development-Sparte von Corpus Sireo Real Estate, erklärt: "Das Quartierskonzept der west.side überzeugt durch Zukunftsfähigkeit und wird daher für unsere gewerbliche Projektentwicklung ein wesentlicher Treiber sein. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit Instone auf dem west.side-Areal. Hier entsteht ein neuer Standort in Bonn mit hoher Nachhaltigkeit und eines der attraktivsten Projekte im Rheinland. Damit sind wir nun, neben der Neuentwicklung des Zurich-Areals, mit einem weiteren Highlight-Projekt in der Bundesstadt aktiv." Andreas Gräf, CDO der Instone Real Estate Group, fügt hinzu: "In kurzer Zeit konnten wir zwei namhafte Investoren von unserem Projekt west.side überzeugen. Das belegt nicht nur die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unserer Entwicklungsidee, sondern auch die Standortvorteile, die Bonn aus wirtschaftlicher Perspektive und in Bezug auf die Lebensqualität bietet." *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Franziska Jenkel Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-61 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de *Über CORPUS SIREO Real Estate* CORPUS SIREO ist ein vielfach ausgezeichneter, multidisziplinärer Immobiliendienstleister. Das Unternehmen ist als Fonds- und Asset Manager, Investor und Projektentwickler in Deutschland und im europäischen Ausland tätig. Es agiert zudem als Co-Investment-Partner für pan-europäische Immobilieninvestments. CORPUS SIREO beschäftigt rund 560 Mitarbeiter an 10 Standorten in Deutschland und Luxemburg und ist ein Teil von Swiss Life Asset Managers. Mit Gesellschaften in der Schweiz, Frankreich und Deutschland managt Swiss Life Asset Managers ein Immobilienvermögen im Wert von insgesamt 69,2 Milliarden Euro (per 31.12.2017). CORPUS SIREO bewirtschaftet Spezialfonds mit einem Volumen von aktuell 3,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen besitzt Expertise und eigene Präsenz in den deutschen Regionalmärkten sowie im Gesundheitsimmobilien-Sektor, wo das Unternehmen einer der deutschen Marktführer ist. *Pressekontakt CORPUS SIREO* Yvonne Hoberg, Director Public Relations Telefon: +49 221 39 90 0 120 yvonne.hoberg@corpussireo.com www.corpussireo.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group N.V. Schlagwort(e): Immobilien 2018-06-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: NL0012757355 WKN: A2JCTW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 699095 2018-06-27

