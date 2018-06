Im Dieselskandal klagt nun auch ein Aktionär gegen Daimler. Wie sich die Unternehmen rechtfertigen, welche Möglichkeiten Investoren haben.

Es war sicherlich die Wirtschaftsnachricht der vergangenen Woche: Mit Audi-Chef Rupert Stadler nahm die Staatsanwaltschaft erstmals den Chef eines Autokonzerns wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal in Haft. Bemerkenswert ist das auch, weil Audi, immer noch ein börsennotiertes Unternehmen, dem Kapitalmarkt Stadlers Verhaftung nicht mitteilte. Erst einen Tag später, als Stadler beurlaubt wurde, gab das Unternehmen eine Pressemeldung heraus. In der stand, was schon jeder wusste: Der Audi-Chef sitzt in Untersuchungshaft und kann daher im Moment die Geschäfte nicht führen, Vertriebschef Abraham Schot werde seine Aufgaben "kommissarisch" übernehmen.

