In Myanmar wird die Minderheit der Rohingya verfolgt. Amnesty International macht das Militär für Morde und Vergewaltigungen verantwortlich.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International macht hochrangige Offiziere in Myanmar wegen des Vorgehens gegen die Rohingya für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Sie müssten deswegen vor Gericht gestellt werden, erklärte die Organisation in einer am Dienstag vorgelegten Untersuchung.

Amnesty forderte den UN-Sicherheitsrat auf, den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und ein Waffenembargo gegen das südostasiatische Land sowie Finanzsanktionen gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...