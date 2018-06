DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO EMWE LU1615092217 28.06.2018 HZE/EOT

BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD XU6A LU1659681669 28.06.2018 HZE/EOT

BNPPE-MSCI EUR.X CW UECEO EEUX LU1291099718 28.06.2018 HZE/EOT