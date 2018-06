Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 162,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel leicht auf 0,33 Prozent. Bis auf wenige Ausnahmen gingen die Renditen im gesamten Euroraum zurück.

Zur Wochenmitte stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum dürften Daten der EZB zur Geld- und Kreditmenge auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Investitionsfreude amerikanischer Unternehmen geben. Außerdem melden sich dies- wie jenseits des Atlantiks einige Notenbanker zu Wort./bgf/jha/

