Die Aktie vom Windkraftanlagenhersteller Nordex kennt seit Anfang Juni nur noch den Weg nach unten: Von 11,1 Euro ging es in den Keller bis auf 8,9 Euro per heute. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen zwei Wochen auf ganze 13%. Die US-Bank Citigroup ist mit Blick auf das kommende Jahr pessimistisch für Nordex. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe ja seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...