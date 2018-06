flatex Morning-news EUR/USD

Der Greenback konnte sich am Dienstag nahezu gegen alle wichtigen Währungen durchsetzen, auch gegenüber dem Euro. Das etwas schlechter als prognostizierte US-Verbrauchervertrauen des Dienstleisters Conference Board für den Juni änderte auch nichts an der Dollar-Stärke. Sonst etwas klarere Korrelationen zu vereinzelten Rohstoffen wurden am Dienstag überwiegend nicht eingehalten. Beide Rohölkontrakte zogen kräftig an, der Dollar blieb aber parallel dazu unverändert stark. Dies könnte jedoch auch mit Positionierungen zu tun haben, die kurz vor dem Monatsende und auch gleichzeitig Quartals- und Halbjahresende stattfinden.

Zur Charttechnik: Der Fokus richtet sich auf die jüngste Bewegung vom Verlaufstief des 21. Juni 2018 von 1,1508 bis zum Zwischenhoch des 25. Juni 2018 bei 1,1721. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Bullen könnten die nächsten Widerstände von 1,1670/1,1721/1,1771/1,1802 und 1,1852 anpeilen. Für die Bären kämen die Marken von 1,1614/1,1590/1,1558 und 1,1508 zur Kurszielbestimmung in Frage.

