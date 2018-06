Erst streikte die Bahn in Kanada - Pech. Dann ruhte die Produktion im kanadischen Werk Bethune aus Sicherheitsgründen - ein Schornstein musste repariert werden. Kurzum: Es lief nicht alles nach Plan im kanadischen Kaliwerk in den letzten Tagen. K+S rechnet laut Medienberichten aufgrund dessen mit einer Belastung des Ergebnisses im zweiten Quartal. Doch: Andererseits hält K+S laut Medien weiterhin an der Jahresprognose fest. Heißt: Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet man unverändert einen spürbaren Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll zudem deutlich über den Werten des Vorjahres liegen.

Aktie notiert unter Buchwert

Die Aktie der im MDAX notierten K+S wird aktuell mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 12,0 gehandelt. Somit scheint das Papier noch moderat bewertet und keineswegs zu teuer. Zudem notiert die Aktie sogar leicht unter Buchwert, welcher sich auf 21,74 Euro je Anteilsschein beläuft. Dies unterstreicht die These, dass die Aktie ...

