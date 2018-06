Wie bereits in der vergangenen Analyse vom 20. Juni 2018: "Beiersdorf: Ein Fels in der Brandung?!" kurz umrissen wurde, befand sich das Papier des Hamburger Unternehmens seit den Verlaufstiefs aus März dieses Jahres in einem intakten Ausbruchsvorgang und erreichte bereits ein erstes Verlaufshoch bei 100,90 Euro. Die Nachricht über den vorzeitigen Rücktritt des CEO wurde aber als Verkaufsargument seitens der Marktteilnehmer genommen und führte zu einem Rückschlag zurück auf das Ausbruchsniveau aus Ende April, der dort ansässigen Nackenlinie einer SKS-Formation sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis (rot) abwärts.

Rasche Erholung eingeleitet

Doch bereits zwei Tage nach dem crashartigen Kursverlust auf diese Dreifach-Unterstützung kehrte wieder vermehrt Vertrauen in das Wertpapier zurück und erlaubte einen ersten signifikanten Test des federführenden Abwärtstrendkanals seit Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...