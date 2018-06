Zürich (awp) - Der Handel an der Schweizer Börse dürfte sich zur Wochenmitte weiter stabilisieren. Nachdem am Vortag der starke Kursrutsch gestoppt wurde, gebe es nun keine neuen belastenden Faktoren, ist am Markt zu hören. Die Vorgaben aus den USA waren sogar leicht positiv, während die asiatischen Börsen am Morgen leichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...