FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den späten Gewinnen am Dienstagabend geht es für den DAX-Future am Mittwoch am frühen Handel bereits wieder nach unten. "Jede Erholungsbewegung wird momentan verkauft", so ein Derivate-Händler. Markt- sowie charttechnisch präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt nach wie vor im Abwärtsmodus. Wichtige Unterstützungen könnten dabei nicht gehalten werden. Sollte der Abgabeüberhang weiter anhalten, dürfte in den kommenden Tagen der Test der 12.000er Marke anstehen, heißt es.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 45 auf 12.233 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.257 und das -tief bei 12.227,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.261 Kontrakte.

June 27, 2018 02:27 ET (06:27 GMT)

