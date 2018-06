Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf das saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt die Ernennung vom Phillip Nunn, ein Experte für Kryptowährung, als Geschäftsführer der neuen Krypto-Division des Unternehmens, bekannt. Der Ernennung erfolgt im Rahmen einer Neuorganisation von Stockholm IT Ventures AB im Zuge der Einführung einer neuen globalen Strategie, die sich auf neue Krypto-Finanzdienstleistungen und digitale Finanzdienstleistungen konzentriert. Phillip Nunn, CEO von The Blackmore Group, einem spezialisierten Real Estate Investment Office, sagte: "Stockholm IT Ventures ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das von einem Gremium mit viel Erfahrung in aus dem Technologie- und Finanzsektor geführt wird. Die vorausschauende, innovative Entscheidung, ihr Angebot zur Blockchain-Privatbank zu erweitern, zeigt die Weitsicht und Ambition des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung." "Ich schließe mich dem Stockholm IT-Ventures-Team an, um dieses in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Wir werden das Geschäftsmodell im Bereich Blockchain und Kryptowährung nachhaltig erfolgreich entwickeln." Roger Tamraz, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Stockholm IT Ventures AB, sagte: "Der Verwaltungsrat und ich sind erfreut, dass Phillip zugestimmt hat, sich unserem Unternehmen anzuschließen, um unser Geschäft in ein breiteres, dezentrales Krypto-fokussiertes Finanzdienstleistungsgeschäft zu entwickeln und auszubauen. Durch den Aufbau eines dynamischen neuen Community-basierten Finanzdienstleistungs-Ecosystems beginnen wir unsere Reise in der Entwicklung hin zu einem wichtigen Global Player in der Blockchain-Welt. Die neue Positionierung von Stockholm IT Ventures wird in Kürze bekannt gegeben. " Phillip Nunn ist ein bekannter und hoch angesehener Online-Influencer im Blockchain- und Krypto-Bereich. Er war in den vergangenen 12 Monaten in den Beiräten zahlreicher ICOs tätig und hat dort geholfen, einige der größten Unternehmen der Zukunft zu strukturieren und zu finanzieren. Im Jahr 2013 gründete Nunn die The Blackmore Group, die heute eines der am schnellsten wachsenden Real Estate Investment-Gesellschaften in Großbritannien ist. Nunn hat 15 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen. Er sitzt in mehreren Advisory Boards von ICOs (Initial Coin Offerings) wie Pigzbe, einer physischen, digitalen Brieftasche, Sportyco, einer Basisplattform für aufstrebende Sportstars, TVTwo, einem TV-Ecosystem der Ethereum Blockchain und Xeeda, das weltweit erste Smartphone mit Hardware Wallet. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und sowie auf Blockchain-Technologie. Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa sowie Chip-Technologien nutzen, die im Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) Token und Whitepaper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com Social Communications für Phillip Nunn rachaelr@social-communications.co.uk esmer@social-communications.co.uk 27.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699127 27.06.2018

