FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.295 EUR

13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.013 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.034 EUR

1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.241 EUR

16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.058 EUR

BB2A XFRA US12082W2044 BURBERRY GROUP ADR/ 0.348 EUR

751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.110 EUR

C98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.052 EUR

TL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.006 EUR

8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.514 EUR

LGNB XFRA CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B 0.077 EUR

07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.883 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.042 EUR

079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.531 EUR

0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.236 EUR

331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.045 EUR

WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.143 EUR

WTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.200 EUR

WTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.376 EUR

WTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.190 EUR

WTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.392 EUR

WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.129 EUR

41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.129 EUR

DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.017 EUR

1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.214 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.430 EUR

U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.060 EUR

NGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.019 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 0.076 EUR

0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EUR

9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. 0.241 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.649 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.238 EUR

WTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.263 EUR

WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.135 EUR