FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinland-Pfalz und das Saarland sind die deutschen Bundesländer mit der höchsten Überschuldungsintensität überschuldeter Personen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hatten Personen, die in diesen Ländern 2017 eine Schuldenberatung in Anspruch nahmen, Schulden, die 34 ihrer Monatseinkommen entsprachen. Am niedrigsten war die Überschuldungsintensität dieses Personenkreises in Mecklenburg-Vorpommern (23 Monate), sowie in Bremen und Hamburg (24).

Dieser Kennzahl liegt die hypothetische Vorstellung zu Grunde, dass eine Person, könnte sie ihr gesamtes Einkommen für den Schuldendienst einsetzen, nach ebenso vielen Monaten wieder schuldenfrei wäre. Im gesamtdeutschen Durchschnitt betrugen die durchschnittlichen Schulden einer überschuldeten Person 30.170 Euro. Das war das 28-fache des durchschnittlichen monatlichen Einkommens dieses Personenkreises (1.072 Euro).

Ausschlaggebend für die Höhe der Überschuldungsintensität war in den meisten Fällen nicht das Einkommen, das über die Bundesländer auf einem ähnlichen Niveau zwischen 925 Euro und 1.193 Euro lag. Entscheidender war viel mehr die stärker variierende Höhe der Schulden.

In Rheinland-Pfalz lagen die durchschnittlichen Schulden bei 37.518 Euro und das durchschnittliche Monatseinkommen betrug 1.073 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland mit der niedrigsten Überschuldungsintensität, lagen die Schulden bei 22.025 Euro und das Einkommen bei 956 Euro.

Die Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2017 beruhen auf Angaben von 528 der insgesamt rund 1.400 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu rund 127.000 beratenen Personen.

June 27, 2018

