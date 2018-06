Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in einer klinischen Studie der Phase 3 die Wirksamkeit seines Krebsmittels Lynparza nachgewiesen. Frauen mit einer bestimmten Form von Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium hätten länger progressionsfrei überlebt, teilte Astrazeneca mit. Zusammen mit dem Partner Merck & Co werde nun das Gespräch mit den Zulassungsbehörden über die Markteinführung des Medikaments in der zusätzlichen Indikation gesucht. Das Mittel wird bereits gegen andere Formen von Eierstock- und Brustkrebs eingesetzt.

