DGAP-Media / 2018-06-27 / 08:43 *Star-CEO meldet sich bei Bloomberg zu Wort - Tidal Royalty nach Cannabis Wheaton (nun Auxly Cannabis), der nächste Millardenplayer!* Gestern stellten wird Ihnen nach unserem großen Erfolg mitCannabis Wheaton (bis zu 318% Rendite seit Empfehlung), welche sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) [1] umbenannt hat, das nächste Projekt der erfolgreichen Gründer vor. Hierfür wurde die Firma Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] vor kurzem gegründet und mit über 40 Mio. CAD Cash ausgestattet. Die Aktie wird erst seit 2 Tagen an der kanadischen Börse gehandelt, vorerst wird es nur möglich sein über ihren deutschen Broker die Aktien in Kanada zu erwerben, die gängigsten Broker bieten mittlerweile auch den Handel an der kanadischen Heimatbörse an. In den nächsten 2-3 Tagen sollte dies spätestens bei jedem deutschen Broker möglich sein. Wir rechnen noch in diesem Jahr mit einem rasanten Kursanstieg auf mindestens 3 CAD. Langfristig sollten deutlich höhere Kurse möglich sein Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) [1] hat mittlerweile eine gewaltige Marktkapitalisierung von über 700 Mio. CAD, daher erwarten wir das sich unser neuer Top-Pick Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] ebenfalls in dieser Größenordnung einfinden wird. Vorstellbar wäre auch eine Bewertung von bis zu 1 Mrd. CAD, denn der US-Markt für Cannabis ist um ein Vielfaches größer als der kanadische Markt. Unsere ausführliche Erstempfehlung, welche wir Ihnen beigefügt haben, erklärt Ihnen warum dies möglich sein kann! *Das interessante Interview bei Bloomberg:* Paul Rosen, war heute in BNN Bloombergs Commodities Programm zu Gast, um über den Cannabis-Sektor zu sprechen. In einem weitreichenden Interview mit BNN Bloombergs Andrew Bell, sprach Herr Rosen über seine Investmentthese, den Kreislauf von Kapital aus dem kanadischen Markt in die USA und die Möglichkeit einer Industriekonsolidierung. "Wir bewegen Kapital in die US-Cannabisbranche, um die überdimensionalen Renditen zu duplizieren, die wir in Kanada erzielen konnten," sagte Herr Rosen. "Die parabelförmigen Renditen, die wir in Kanada erzielen konnten, werden in Zukunft, wenn unsere Branche ausreift, voraussichtlich nicht mehr erzielt werden und wir sehen die US-Cannabisbranche als die nächste große Cannabis-Ökonomie für Investitionen." Herr Rosen ist ein bekannter Cannabis-Unternehmer. Er ist der Mitgründer der Cronos Group, deren President und CEO er für drei Jahre war. Herr Rosen sitzt im Board und hat den Vorsitz im Prüfungsausschuss der iAnthus Capital Holdings, einer börsennotierten Investmentbank mit Sitz in New York. Ferner hat er einen Sitz im Board der Hill Street Beverages und fungiert als ein Berater mehrerer Unternehmen in der Branche. "Es ist unsere Meinung, dass der kanadische Cannabis-Markt vollständig eingepreist ist und überdimensionale Renditen werden aus der regulierten Branche in den USA stammen. Die Marktgelegenheit in den USA ist beachtlich und in vieler Hinsicht erinnert sie an die frühen Investmentchancen in Kanada im Jahr 2012, die wir ausnutzen konnten," sagte Herr Rosen nach der Sendung. "Tidal Royalty wurde gegründet, um das wirkungsvoll einzusetzen, was wir in Kanada gelernt haben und um es am US-Markt anzuwenden. Das Team der Tidal Royalty hat in den letzten 11 Monaten die USA bereist, über 100 lizenzierte Unternehmer in nahezu jedem Staat getroffen, der eine regulierte Cannabisbranche hat. Unsere Pipeline an Gelegenheiten zur Finanzierung erstklassiger Unternehmer in annähernd einem Dutzend entscheidender US-Bundesstaaten vergrößert sich weiter und wir erwarten, dass dies weiter zunehmen wird." Tidal Royalty wurde von erfahrenen Führungskräften aus der Cannabisbranche gegründet, um lizenzierten US-amerikanischen Unternehmern in vielen Sektoren einschließlich Anbau, Verarbeitung, Herstellung, Vertrieb und Zusatzleistungen eine Erweiterungsfinanzierung zu bieten. Bis dato hat das Unternehmen mittels Privatplatzierungen ungefähr 40 Millionen Dollar beschafft. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Geldmittel in erster Linie für Royalty-Finanzierungen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Vor Kurzem gab es unter anderem die Aufnahme von Hugo Alves (President von Auxly Cannabis Group) und Marc Lustig (CEO von CannaRoyalty) in seinen Beratungsausschuss bekannt. Diese Folge von Commodities wurde bei BNN Bloomberg am 26. Juni 2018 um 11Uhr30 Ortszeit Toronto gesendet. Die gesamte Folge ist auf BNN Bloombergs Webseite unter https://www.bnnbloomberg.ca/commodities/video/the-outlook-for-cannabis-m-a1 426479 [3] zu sehen. *Unsere Erstempfehlung* *Gründer von Auxly Cannabis (ehemals Cannabis Wheaton) mit neuer Streaming Firma für den US-Markt - steiler Kursanstieg voraus!* Wir berichteten unseren Lesern vor etwas mehr als einem Jahr erstmals von dem Unternehmen Cannabis Wheaton, welche sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) [1] umbenannt hat. Das Unternehmen hat mit seinem Streaming Modell die Cannabis Branche revolutioniert und vielen Cannabis Unternehmen aus Kanada die Finanzierung ihrer Produktionsanlagen ermöglicht. Dieses Geschäftsmodell ist bislang einzigartig in der Cannabis Branche und verspricht rasante Umsatz und Gewinnsteigerungen! Nach dem Riesenerfolg mit Auxly Cannabis, entschlossen sich die Gründer des Unternehmens, das selbe Modell für den US-Markt aufzubauen. Hierfür wurde die Firma Tidal Royalty Corp. Wer unserer Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung (LINK) [4] bereits bis zu 318 % Plus mit Auxly Cannabis erwirtschaften. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren bei Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY), [2] wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine steile Neubewertung des Unternehmens. *Top-Management mit sensationellem Track-Rekord* Die Gründer des Unternehmens haben sich ein wahres Top-Management zusammengestellt unter dem sich auch alte Bekannte wie der President von Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) [1], Hugo Alves wiederfinden. Mit der Verpflichtung von Paul Rosen als Chairman und CEO konnte Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] eine wahre Legende verpflichten. Herr Rosen ist Mitgründer des Unternehmens Cronos Group (WKN A2DMQY), [5] welches derzeit mit gigantischen 1,7 Mrd. CAD an der Börse bewertet wird. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 noch bei unter 0,20 CAD gehandelt, das Allzeithoch in diesem Jahr wurde bei über 15 CAD pro Aktie markiert. Diese gigantischen Kurssteigerungen von mehreren 1.000 % sind in der Branche nach wie vor möglich, deshalb ist es unserer Ansicht nach auch sehr wichtig einen frühen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Sie haben die Möglichkeit von Tag 1 an mit dabei zu sein, verpassen Sie den Einstieg nicht! Auch ist Herr Rosen Mitgründer von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) [6], die ebenfalls einen rasanten Kursanstieg seit Gründung vorzuweisen hat! Kanada's neuester Aktienfavorit Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] wird in Kürze weitere spektakuläre Cannabis-Streaming-Deals bekanntgeben, Großinvestoren stehen Schlange um in dieses grandiose Geschäftsmodell zu investieren. Aus unternehmensnahen Kreisen zufolge werden schon bald Investitionsmittel im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich zur Verfügung stehen, welche ein Großinvestor zur Verfügung stellen wird. Das innovative Businessmodell von Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] bietet unschlagbare Kostenvorteile gegenüber der etablierten Branchenkonkurrenz. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen einen wahren Ansturm von Investoren! *Tatsächlich konnten bereits Partnerschaften mit bis zu 10 Cannabis-Unternehmen verhandelt werden, diese befinden sich kurz vor Unterzeichnung. Wir rechnen daher in den nächsten Tagen und Wochen mit einigen NEWS des Unternehmens. * *Die Partner von Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] bekommen das zur Weiterentwicklung des Geschäfts benötigte Kapital und das Streaming-Unternehmen (hier Tidal) erhält Zugang zu einem konstanten Marihuana-Angebot zu beinahe Großhandelspreisen. Das ist für beide eine Win-Win- Situation.* *Das Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk auf folgende US-Bundesstaaten richten:* *- Florida* *- Nevada* *- Kalifornien* *- New York* *- Minnesota* *- Pennsylvania* *- Alaska* *- Massachusetts* *Angestrebt werden Investments zwischen 10 und 25 Mio. CAD pro Partner, die der Empfänger für den Ausbau der Produktionsanlage erhält. Im Gegenzug erhält *Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY) [2] *beispielsweise 15 % des

