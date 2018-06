Hier geht's zum Video

Der Turnaround Tuesday ist gestern ausgeblieben. Der deutsche Leitindex kam zwar gut aus den Startlöchern, konnte seine Gewinne aber nicht halten. Zur Mittagszeit rutschte der DAX dann ins Minus. Am Ende notierte er 0,3 Prozent tiefer bei 12.234 Punkten. Marktidee: S&P 500 Der S&P 500 bewegt sich seit dem Jahr 2009 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Januar dieses Jahres markierte der Index sein Allzeithoch. Zuletzt hatte der S&P 500 mit den Auswirkungen des Handelskonflikts zu kämpfen. Dabei rückt jetzt eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus.