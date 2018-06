UniCredit will die strategische Beteiligung an dem Equity-Haus Kepler Cheuvreux von 5,2 auf 10,3 Prozent erhöhen. Die Erhöhung erfolgt im Rahmen der Neuordnung der Beteiligungsstruktur von Kepler Cheuvreux und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Olivier Khayat, Co-Head des Corporate und Investment Banking (CIB) der UniCredit, sagte: "Wir haben uns entschlossen, unseren Anteil an Kepler Cheuvreux auf 10,3 Prozent zu erhöhen, um den Erfolg und die Bedeutung dieser strategischen Allianz noch deutlicher zu unterstreichen. Die Aufstockung des Anteils zeigt unseren kontinuierlichen Einsatz, den Kunden einen erstklassigen Zugang zu den Eigenkapitalmärkten zu bieten und unseren Fokus darauf, ein echter paneuropäischer Gewinner zu sein....

