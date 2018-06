FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Mittwoch im Plus in den Handel gestartet. Während die Anleiheexperten der DZ Bank den Handelskonflikt als Motivation für die Käufe am Anleihenmarkt ausmachen, nennen die Kollegen der BayernLB den EU-Gipfel. Sicher ist, dass die Bundesanleihen von den Investoren momentan als sichere Häfen angelaufen werden.

Das Abwärtspotenzial für die Bundesanleihen stufen die Anleiheexperten der DZ Bank als weiterhin begrenzt ein. Bei Tests der jüngsten Tagestiefs bei 161,75 bis 161,80 Prozent stieße das Rentenmarktbarometer vermutlich auf erneutes Kaufinteresse.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 162,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,16 Prozent und das -tief bei 162,05 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.702 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt sechs Ticks auf 132,14 Prozent.

