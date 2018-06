Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vom Wall Street Journal vorgestern kolportierten Erwägungen des Finanzministeriums, wonach chinesischen Investoren der Kauf bestimmter US-Technologieunternehmen ab einer bestimmten Größenordnung - die Rede war von einer Begrenzung auf 25 Prozent der Anteile eines Unternehmens - untersagt werden soll, hat vor allen an den Aktienmärkten für große Unruhe gesorgt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...