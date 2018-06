Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Französisches Verbrauchervertrauen sinkt im Juni unerwartet

Das Verbrauchervertrauen in Frankreich hat sich im Juni entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der Statistikbehörde Insee ermittelte Index sank auf 87 (Mai: 99) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit fast zwei Jahren. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 100 Punkte prognostiziert.

Ölpreis zieht mit US-Aussagen zu Iran-Exporten an

Der Ölpreis macht am Dienstagnachmittag (MESZ) einen Satz nach oben, nachdem die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten betont haben. Amerika erwartet, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf Null senken - ansonsten drohten Sanktionen, wie ein hochrangiger Vertreter des US State Department sagte. Damit verfolgt die USA das Ziel, Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren.

Kauder: Koalition einig zu Baukindergeld - nicht zu Asyl

Union und SPD haben sich bei dem Treffen ihres Koalitionsausschusses in der Nacht zu Mittwoch auf die Einzelheiten des Baukindergeldes geeinigt. Das teilte Unions-Fraktionschef Volker Kauder CDU) im ARD-"Morgenmagazin" mit. Nach seinen Angaben soll es nun doch keine Flächenbegrenzung dabei geben. Keinen Durchbruch erzielte die Koalition hingegen in der umstrittenen Frage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. "Das war an diesem Abend auch gar nicht zu erwarten", sagte Kauder. Alles laufe nun auf Gespräche der Fraktionen am Sonntag und Montag hinaus. Die Koalition sei aber weiter "handlungsfähig", betonte der Fraktionsvorsitzende.

Steinmeier wirft Unionsparteien im Asylstreit "maßlose Härte" vor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den heftigen Konflikt zwischen CDU und CSU scharf kritisiert. Steinmeier sagte am Dienstag während einer Rede in Berlin: "Wie sollen wir eigentlich erfolgreich für Vernunft und Augenmaß in der politischen Debatte werben, wenn auf höchster Ebene und selbst im Regierungslager mit Unnachsichtigkeit und maßloser Härte über doch eigentlich lösbare Probleme gestritten wird, als gäbe es kein Morgen mehr."

Rot-rot-grüner Senat in Berlin will Flüchtlinge von Lifeline aufnehmen

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat sich bereit erklärt, einige Flüchtlinge von dem Schiff Lifeline im Mittelmeer aufzunehmen. Berlin sei bereit, im Rahmen eines gemeinsamen europäischen "Lösungsansatzes Hilfe zu leisten und Menschen aufzunehmen", erklärte Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag. Das von einer deutschen Hilfsorganisation betriebene Schiff mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord war tagelang im Mittelmeer blockiert, bevor Malta der Lifeline"am Dienstag das Anlegen in Aussicht stellte.

Finanzminister Scholz verspricht Familien eine "spürbare" Entlastung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verspricht Familien eine "spürbare" steuerliche Entlastung durch einen Gesetzesentwurf, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll. "Besonders profitieren diejenigen, die weniger Geld haben", sagte Scholz der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwochausgabe). Die geplanten Vorhaben ergäben "ein großes Paket, das 10 Milliarden Euro umfasst und Familien spürbar stärkt".

Ruhani ruft Iran angesichts angeschlagener Wirtschaft zu Zusammenhalt auf

Angesichts der stark angeschlagenen Wirtschaft hat Irans Präsident Hassan Ruhani zu nationalem Zusammenhalt aufgerufen. "Wir müssen einander die Hände reichen", sagte er am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. In einem ungewöhnlichen Protest gegen den Verfall der iranischen Währung waren die Geschäfte der Händler auf dem Basar in Teheran den zweiten Tag in Folge geschlossen.

S&P bestätigt Einstufung der USA mit AA+

Standard & Poor's (S&P) hat ihre Einschätzung der Bonität der USA bestätigt. Wie die Ratingagentur am späten Dienstag mitteilte, bleibt die Einstufung AA+ unverändert, der Ausblick ist stabil. Die Experten loben die diversifizierte und widerstandsfähige Wirtschaft, die flexible Geldpolitik und den einzigartigen Status des Dollar als weltweit führende Reservewährung. Skeptisch sehen sie aber die hohe Staatsverschuldung, die steigenden Defizite, die relativ kurzfristig ausgerichtete Politik und die Unsicherheit, was die Gestaltung der Politik betrifft.

Proteste in den USA gegen Gerichtsentscheid zu Trumps Einreisebann

In den USA hat es landesweit Proteste gegen die Bestätigung des umstrittenen Einreiseverbots für Bürger mehrerer muslimischer Länder durch das Oberste Gericht sowie gegen das harte Vorgehen gegen Einwanderer an der Grenze zu Mexiko gegeben. In Großstädten wie Washington, Los Angeles und New York gingen am Dienstag zahlreiche Menschen auf die Straße. In Los Angeles nahm die Polizei zwei Dutzend Menschen fest, die gegen einen Auftritt von Justizminister Jeff Sessions protestierten.

US-Gericht ordnet Zusammenführung getrennter Migrantenfamilien an

In den USA hat ein Gericht die Zusammenführung getrennter Migrantenfamilien angeordnet. Der Bundesrichter Dana Sabraw im kalifornischen San Diego wies die US-Behörden am Dienstag an, die an der Grenze zu Mexiko getrennten Familien innerhalb von 30 Tagen wieder zu vereinen. Kinder unter fünf Jahren müssen sogar binnen zwei Wochen zu ihren Eltern zurückgebracht werden.

In Stuttgart drohen ab 2019 Fahrverbote für ältere Diesel

In Stuttgart drohen ab Anfang kommenden Jahres Fahrverbote für bestimmte Dieselfahrzeuge. Wie die baden-württembergische Landesregierung am Dienstagabend mitteilte, sind Verkehrsverbote für Diesel der Schadstoffklasse "Euro 4 und schlechter" geplant. Das würde indes nur Fahrzeuge betreffen, die zu diesem Zeitpunkt mindestens acht Jahre alt oder älter sind, erklärten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Innenminister Thomas Strobl (CDU) sowie die Fraktionsvorsitzenden beider Parteien.

Niederländischer Senat stimmt für Burka-Verbot an bestimmten Orten

Der Senat in den Niederlanden hat für ein Verbot der Vollverschleierung an bestimmten öffentlichen Orten gestimmt. Eine entsprechende Gesetzesvorlage passierte die Parlamentskammer am Dienstag mit 44 zu 31 Stimmen. Das Gesetz sieht vor, dass Burkas beziehungsweise Schleier, bei denen nur die Augen zu sehen sind, in Bildungs- und Regierungseinrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern nicht getragen werden dürfen. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe von rund 400 Euro.

Polens Regierung rechnet mit baldigem Ende im EU-Streit um Justizreform

Polen geht von einem baldigen Ende des Streits mit der EU um die Unabhängigkeit seiner Justiz aus. "Ich bin überzeugt, dass wir uns einem Ende im Streit mit der EU nähern", sagte der polnische Europaminister, Konrad Szymanski, am Dienstagabend nach der Sitzung mit seinen europäischen Amtskollegen in Luxemburg. Diese sahen hingegen keine Fortschritte. In Polen gingen derweil tausende Menschen gegen die umstrittenen Justizreformen auf die Straße.

Beitrittsverhandlungen mit Türkei für EU "zum Stillstand gekommen"

Nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gehen die EU-Staaten in absehbarer Zeit nicht von Fortschritten bei den Beitrittsverhandlungen mit Ankara aus. Die EU-Europaminister stellten am Dienstag in Luxemburg fest, "dass die Türkei sich von der Europäischen Union weiter entfernt hat". Die Türkei bleibe zwar "Beitrittsland". Die Verhandlungen dazu seien aber "praktisch zum Stillstand gekommen". Auch weitere Gespräche zur Modernisierung der Zollunion seien nicht geplant.

EU im Grundsatz einig zu Beitrittsgesprächen mit Albanien und Mazedonien ab 2019

Die EU-Staaten haben grundsätzlich grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Mazedonien ab dem kommenden Jahr gegeben. Die Europaminister hätten bei ihrem Treffen in Luxemburg "einen Weg in Richtung der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen" im Juni 2019 vereinbart, teilte die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Gegen einen entsprechenden Beschluss hatten zunächst Frankreich und die Niederlande Widerstand geleistet.

Albanien lehnt EU-Flüchtlingslager im eigenen Land ab

Albanien lehnt die Errichtung von Asylzentren der EU auf seinem Staatsgebiet ab. "Wir werden niemals solche EU-Flüchtlingslager akzeptieren", sagte der albanische Ministerpräsident Edi Rama der Bild-Zeitung vom Mittwoch. Sein Land wolle solche Flüchtlingslager nicht errichten, wenn es bedeute, "verzweifelte Menschen irgendwo abzuladen wie Giftmüll, den niemand will".

Überschuldungsintensität von Privatpersonen am stärksten im Südwesten

Rheinland-Pfalz und das Saarland sind die deutschen Bundesländer mit der höchsten Überschuldungsintensität überschuldeter Personen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hatten Personen, die in diesen Ländern 2017 eine Schuldenberatung in Anspruch nahmen, Schulden, die 34 ihrer Monatseinkommen entsprachen. Am niedrigsten war die Überschuldungsintensität dieses Personenkreises in Mecklenburg-Vorpommern (23 Monate), sowie in Bremen und Hamburg (24).

Lettland ruft nationalen Notstand wegen Dürre aus

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.