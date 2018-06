Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-27 / 09:13 *In Sachwerte investieren und finanzielle Ziele erreichen* *Die Bonner 7x7fairzins GmbH bietet Anlegern jetzt mit den neuen 7x7 Sachwertplänen die Möglichkeit, in Sachwerte zu investieren. Dabei können sie zugleich eine Rendite mit Sinn erwirtschaften und ihre persönlichen finanziellen Ziele erreichen. Denn die Emittentin der drei Nachrangdarlehen in Form von Aufbau-, Anlage- und Auszahlplänen investiert die Anlegergelder in Sachwertprojekte wie den Bau von Immobilien oder von Erneuerbare-Energien-Anlagen.* Die drei Formen der 7x7 Sachwertpläne orientieren sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anleger. Der eine möchte mit monatlichen Beträgen Vermögen aufbauen und Rücklagen bilden, etwa für einen Autokauf, die Tilgung der Hausfinanzierung oder ähnliches; der andere will sich den Gesamtbetrag in regelmäßigen monatlichen Raten auszahlen lassen, um das monatliche Budget aufzustocken, einsetzbar für regelmäßige Aufgaben wie Pflegekosten, Studien- oder Ausbildungsfinanzierung. *Nachrangdarlehen als Aufbau-, Anlage- und Auszahlplan* Alle drei Produkte werden in der Anlageform des Nachrangdarlehens angeboten: als 7x7 Aufbauplan, 7x7 Anlageplan und 7x7 Auszahlplan. Nachrangdarlehen sind verbunden mit der Zahlung von festgelegten Zinsen an den Darlehensgeber; sie beinhalten die Nachrangigkeit des Darlehensgebers gegenüber anderen Verbindlichkeiten des Unternehmens im Insolvenzfall; sie verbessern die Bonität und Liquidität des Unternehmens und ermöglichen damit die Investition in Sachwerte wie Immobilien, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien u. a. m. Ein Nachrangdarlehen ist eine unternehmerische Kapitalanlage: Mit seinem eingezahlten Kapital nimmt der Darlehensgeber an dem unternehmerischen Geschäftsrisiko bis hin zum möglichen Totalverlust des Kapitals Teil. Er nimmt also Finanzierungsverantwortung für das Unternehmen wahr, profitiert aber im Gegenzug von attraktiven Zinsen. Alle drei 7x7 Sachwertpläne [1]7x7 Sachwertpläne sind online zeichenbar unter www.fairzinsung.com [2]www.fairzinsung.com. Dort finden Interessenten auch alle notwendigen Informationen sowie ein Merkblatt zum Thema Nachrangdarlehen. *Die 7x7fairzins GmbH* wurde 2016 gegründet. Das Tochterunternehmen der 7x7invest AG ist Emittentin von Nachrangdarlehen und verleiht die Anlegergelder an die Projektentwickler der 7x7 Unternehmensgruppe, die ca. 50 Mitarbeiter beschäftigt. Zurzeit verwaltet die Gruppe Anlegergelder in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen Euro. Dieses von Privatkunden, Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen, Kirchengemeinden und Nonprofit-Organisationen anvertraute Kapitalvermögen wird vor allem in Immobilien, Erneuerbare-Energien-Projekte und Unternehmensbeteiligungen investiert. Dabei bieten die 7x7invest AG und ihre Tochterunternehmen ihren Anlegern mehrere Möglichkeiten der Beteiligung: von Nachrangdarlehen über Aktien bis hin zu grundpfandrechtlich gesicherten Anleihen. *Weitere Informationen:* 7x7fairzins GmbH / Plittersdorfer Str. 81 / 53173 Bonn Geschäftsführer: Andreas Mankel Tel. 0228 - 37 72 73 - 20 / info@7x7.de / www.7x7.de [3] *Pressekontakt:* Bodo Woltiri Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 7x7 Unternehmensgruppe facesso GmbH | Gotenstraße 23 | 53175 Bonn Tel 0228 - 377 273 - 0245 | Fax -0569 | redaktion@7x7.de | www.7x7.de [3] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/siebenmalsiebensach/699137.html [4] Bildunterschrift: Andreas Mankel, Geschäftsführer der 7x7fairzins GmbH: 'Wir wollen, dass Anleger ihre finanziellen Lebensziele erreichen und dabei eine Rendite mit Sinn erwirtschaften.' Emittent/Herausgeber: 7x7sachwerte GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Finanzen 2018-06-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 699137 2018-06-27 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=024552df111064d66e6892a3e564301a&application_id=699137&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=77067afcd90d1f65decfdd1ac6f191ab&application_id=699137&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f909ed3830da0c79c7b029a63faacc4d&application_id=699137&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=eabab4693bd821b93673a4c7cfdb19a4&application_id=699137&site_id=vwd&application_name=news

June 27, 2018 03:13 ET (07:13 GMT)