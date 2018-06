Schlankere Prozesse und Automatisierung mit Lanetix erhöhen Produktivität, Reaktionsschnelle und Verantwortlichkeit zur Freude der Kunden

Jan de Rijk Logistics vollzog die Migration seiner Chancen-Managementprozesse auf die cloud-basierte Customer Lifecycle CRM-Plattform von Lanetix. Um mit dem kontinuierlichen Wachstum infolge des Erwerbs und der Integration neuer Unternehmen und der erfolgreichen Geschäftsentwicklung Schritt zu halten, hat Jan de Rijk Logistics die digitale Plattform von Lanetix implementiert. Mit ihr lassen sich Prozesse standardisieren, Visibilität schaffen und Verantwortlichkeit erhöhen.

Mit den Lanetix CRM Workflow-, Kollaborations- und Stage Gate-Lösungen ermöglicht Lanetix Jan de Rijk Logistics Folgendes:

Gemeinsames Ergreifen von Gelegenheiten über mehrere Teams und Rollen hinweg, um die Qualität, Reaktionszeit und Genauigkeit der Angebote für potenzielle sowie bestehende Kunden zu verbessern

Einsparungen von mehreren Stunden wöchentlich durch die Schaffung einer Pipeline und Erstellen von Aktivitätsberichten, die jetzt automatisch verfasst und an die Teams und die Unternehmensleitung verteilt werden

Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken für Vertriebsleiter von ihren Desktop- und Mobilgeräten in Vertriebsaktivitäten mit ihren wichtigsten Kunden

"Lanetix hilft uns bei der Konsolidierung unserer Systeme, Prozesse und Daten in ein einziges Tool mit einer 360°-Ansicht unserer potenziellen und bestehenden Kunden", erklärte Robert Kleppers, Commercial Director bei Jan de Rijk Logistics. "Dank des exklusiven Fokus von Lanetix auf die Logistikbranche können wir die Industriekenntnis und Best Practices des Unternehmens nutzen, um schneller zu handeln und vor unseren Konkurrenten auf Markttrends zu reagieren."

"Unser Geschäft hat einen Schritt nach vorne getätigt", meinte Sebastiaan Scholte, CEO von Jan de Rijk Logistics und Vorsitzender von The International Air Cargo Association. "Die Implementierung von Lanetix ist Teil unserer Bemühungen, in Systeme zu investieren, die gewinnbringendes Wachstum schaffen und erhalten."

"Lanetix freut sich, mit Jan de Rijk Logistics zusammenzuarbeiten und begrüßt Sebastiaan Scholte in unserem Fachbeirat", ergänzte Lanetix President und Gründer, John Golob. "Wir betrachten unsere Partnerschaft mit Jan de Rijk Logistics als Bestätigung unseres Engagements in der Logistikbranche und sehen in ihr die Leistungsfähigkeit von Enterprise Cloud Software. Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit."

Über Jan de Rijk: Jan de Rijk Logistics hat seinen Sitz in Holland und ist ein führender europäischer Anbieter von Transport- und Logistikservices, der eine große, moderne und vielseitige Flotte von 1000 Fahrzeugen in ganz Europa betreibt. Das Unternehmen bietet auch Lagerservices und Einzelhandelvertrieb. Jan de Rijk Logistics hat 27 Büros in 14 Ländern und verfügt über 1300 Mitarbeiter in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter janderijk.com.

Über Lanetix: Lanetix ist die weltweit einzige CRM Software, die ausschließlich für die globale Logistik- und Transportbranche ist. Die Lanetix Software-Suite erhöht die Zuschlagraten von Bid Desk und Global Tender, fördert die Verantwortlichkeit der Kunden bei gleichzeitiger Reduzierung der Fall Downs, beseitigt unbemerktes Umsatzwachstum und verdichtet den QBR-Prozess von Monaten auf Stunden. Frachtspediteure, Transporteure, inländische Makler, LTL und intermodale Anbieter nutzen Lanetix anstelle von formbasierten CRMs, die für diskrete Fertigungsunternehmen konzipiert sind. Mit Tausenden von Abonnenten in ganz Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten wird Lanetix von Salesforce Ventures, Vertical Ventures, B-Capital, Jackson Square Ventures, Primera Capital und Manzanita Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter lanetix.com.

