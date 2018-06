Diese Crowdfunding-Kampagne ermöglicht Ihnen mit Augmented Reality zu erleben, wie schön das Produkt in Ihrer Wohnung aussieht

Nach einem rekordverdächtigem Erfolg auf Crowdfunding-Plattformen, bei dem 2017 für ein Schwesterprodukt 8 Mio. US-Dollar eingeworben wurden, ist die Smart-Home-Marke Deconnect jetzt im Begriff, erneut auf Kickstarter zu erscheinen, um dort Gloo zu präsentieren eine elegante drahtlose Ladestation, die gleichzeitig als Umgebungslicht dient. Ganz im Sinne des Engagements des Deconnect-Teams für stilvolles Design, ist Gloo das erste Crowdfunding-Projekt, das es Ihnen mit der einzigartigen Augmented Reality-Funktion der begleitenden Deconnect-App ermöglicht, vorab zu betrachten, wie verschiedene Versionen des Produkts bei Ihnen Zuhause aussehen würden.1

Mini Regular Gloo Wireless Charging Bottle (Photo: Deconnect)

Im Gegensatz zu bestehenden drahtlosen Ladestationen fügt sich Gloo verfügbar in zwei Größen, Mini und Regular, und in fünf Verarbeitungen dank seiner eleganten flaschenförmigen Form, des drahtlosen Designs und der firmeneigenen Wireless Surface Charging-Technologie nahtlos in zahllose Umgebungen ein. Ausgestattet mit einem 20.000 mAh Akku kann Gloo Regular acht vollständige Smartphone-Aufladungen drahtlos mit Qi-Technologie oder auch über USB bereitstellen. Aber das ist nicht alles: Gloo kann auch als über eine mobile App gesteuertes Umgebungslichtsystem verwendet werden und stimmungsvoll die Atmosphäre schaffen, die Sie sich für Ihre Umgebung wünschen. Und für alle, die nicht immer jemanden in der Nähe bitten möchten, ein Gruppenfoto zu machen, wird Gloo Regular bald die Funktion bieten, Panorama-Fotos und -Videos mit seinem hochauflösenden Gloo 360 Cam-Add-on aufzunehmen.

Boris Brault, CEO von Deconnect, kommentierte: "Das Gloo-Ökosystem zielt darauf ab, das Bild des mobilen Ladens von etwas rein Funktionellem und oftmals Unansehnlichem in etwas zu verwandeln, das die moderne Innenausstattung und den vernetzten Lebensstil gleichermaßen ergänzt. Bei Deconnect dreht sich alles um die vorderste Front des Internets der Dinge und mit Gloo finden erstmals Form und Funktion zueinander, ob Sie zuhause sind, in einer Bar oder in einer Airport Lounge.

"Kickstarter ist für uns ein wichtiges Mittel, unsere Produktinnovation zu bestätigen und neue Ideen und Anregungen für neues, kompatibles Zubehör zu erhalten, das wir entwickeln und 2019 einführen können", so Brault weiter.

Gloo, das ursprünglich für den Heimbereich konzipiert wurde, eignet sich auch ideal für das Gastgewerbe, beispielsweise für Hotels, Bars und Restaurants, wo mehrere Ladestationen benötigt werden. Alle flaschenförmigen Gloo-Produkte verwenden die Wireless Surface Charging-Technologie, eine Gloo-spezifische Lademethode, bei der die zu ladenden Geräte gegen gleichmäßig gebogene Oberflächen lehnen. Ermöglich wir dies durch die angepassten und patentierten gebogenen Spulen des Produkts. Gloo wird außerdem durch eine Sammlung von drahtlosen 10W-Schnelllade-Pads ergänzt, die minutiös aus den edelsten Materialien wie Marmor und Kohlefaser gefertigt werden und sich an anspruchsvolle Smartphone-Besitzer wenden.

Super Early Bird-Unterstützer, die sich für Gloo über dessen Kickstarter-Kampagne eintragen, können Gloo Mini für 59 US-Dollar (statt 99 US-Dollar) und Gloo Regular für 119 US-Dollar (statt 199 US-Dollar) erhalten.

Über Deconnect:

Mit Sitz in Miami ist Deconnect auf den Smart-Home-Markt spezialisiert. Die Marke Deconnect entstand aus dem Wunsch, alltägliche Haushaltsgegenstände zu überdenken und sie als intelligente, stilvolle und vernetzte Stücke aus den allerbesten Materialien neu zu gestalten. Deconnect gehört zur BOW (Be Over the World) Group einem wachstumsstarken, verbraucherorientierten IOT-Spezialisten, der weltweit in den Bereichen Wearables, vernetzte Fahrzeuge und intelligentes Heim aktiv ist. Im Juli 2015 warb BOW im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 10 Mio. Euro von NextStage AM ein und im November 2017 schloss es seine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 23,5 Mio. US-Dollar ab, die von PM Equity Partner, dem Corporate Venture Fund von Philip Morris International geführt wurde.

1 App store oder Google Play Store.

