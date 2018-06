Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER World Wrestling Entertainment 17.64% MichaelHowards (LITTROCK): WWE heute vorbörslich knapp 18 % im Plus nachdem gestern am späten Abend ein neuer TV Vertrag verkündet werden konnte. (27.06. 08:28) >> mehr comments zu World Wrestling Entertainment: www.boerse-social.com/launch/aktie/world_wrestling_entertainment Deutsche Post -1.00% Kochinvestment (MONEYUP): Die Aktie der Deutschen Post gab nach einer Gewinnwarnung deutlich nach und...

