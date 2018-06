Gab es schon. Gibt es noch. Gibt es aber nicht mehr lange. Der Handel mit Cannabis-Aktien in Deutschland wird nämlich abgeschafft. Nachdem kürzlich Kanada den Anbau und Vekrauf von Cannabis legalisiert hat, und so ein Blick auf Cannabis-Aktien etwas interessanter wurde, erfolgt nun die große Kehrtwende. Natürlich nur in Deutschland. Die Deutsche Börse wird den Handel mit Cannabis-Aktien einstellen. Als Begründung werden rechtliche Vorgaben aus Luxemburg herangezogen. Laut Medien hat die Börsenaufsicht CSSF beschlossen, den Handel mit Cannabis-Aktien als illegal anzusehen und deshalb einzustellen. Ab dem 24. September ist ein Handel in diesen Wertpapieren über die Deutsche Börse nicht mehr möglich. Falls Sie Cannabis-Aktien an deutschen Börsenplätzen gekauft haben und weiter halten möchten, sollten Sie diese also spätestens bis zu diesem Datum auf andere Börsenplätze umschichten. Es empfiehlt sich natürlich die kanadische Börse in Toronto. Zu beachten ist hier, dass damit zusätzliche Gebühren verursacht werden...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info