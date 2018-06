Red Sea Housing Services (RSHS), ein weltweit führendes Unternehmen für modulare Wohn- und Arbeitsumgebungen für Industrie- und Wohnanlagen, entschied sich für REDAVIA, einen globalen Marktführer für kostengünstige, zuverlässige und saubere Solarenergie für Unternehmen und Kommunen, um ihre erste Solaranlage in Accra, Ghana, zu realisieren.

Harm Ploeger, President Africa bei Red Sea Housing (rechts) und Dr. Alexander Harpe, Chief Sales Officer bei Redavia bei der Vertragsunterzeichnung (Foto: Business Wire)

REDAVIA wird eine Solarfarm mit 336 kWp in der größten Fertigungsstätte von RSHS in Tema, strategisch günstig in der Nähe von Ghanas Haupthafen gelegen, in Betrieb nehmen. Dies wird RSHS in die Lage versetzen, eine kosteneffektive und zuverlässige Lösung einzuführen, und damit den richtigen Energiemix aus Solarenergie und dem derzeitigen Stromnetz herzustellen.

"Dank der REDAVIA-Solarenergie sind wir nun in der Lage, einen Teil unserer OPEX-Kosten besser zu kontrollieren und gleichzeitig unsere CO2-Emissionen zu reduzieren und damit umweltfreundlicher zu werden", sagte Harm Ploeger, Präsident Afrika bei RSHS. "Wir planen, diese Solarenergielösung für die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden auf dem gesamten afrikanischen Kontinent einzuführen und die Stromversorgung in bestehenden Infrastrukturen, die RSHS in der Vergangenheit gebaut hat, zu verbessern."

Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA, bestätigt: "Solarenergie ermöglicht eine bessere Kostenkontrolle und Zuverlässigkeit für Organisationen. Wir sind stolz darauf, dass ein visionäres Unternehmen wie RSHS sich für REDAVIA entschieden hat, um genau diese Vorteile zu nutzen."

In Zukunft will RSHS nicht nur ihre Solaranlage ausbauen, sondern auch die Partnerschaft mit REDAVIA vertiefen. Diese Partnerschaft wird die bestehenden Synergien zwischen beiden Unternehmen nutzen, wobei RSHS beabsichtigt, ihre modularen Lösungen gekoppelt mit REDAVIA-Solarenergie, zu verkaufen.

Über Red Sea Housing Services

Red Sea Housing Services (RSHS) ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen modularen Wohn- und Arbeitsumgebungen für Industrie- und Wohnanlagen. RSHS etabliert die Infrastruktur und Einrichtungen, die für Unternehmen erforderlich sind, um qualitativ hochwertige, zuverlässige, langlebige, maßgeschneiderte modulare Gebäude und Wohneinheiten zu bauen, einschließlich Hotels, Büros, Versorgungseinrichtungen, Telekommunikationsnetze, Verpflegungs- und Freizeiteinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.redseahousing.com.

Über REDAVIA

REDAVIA ist ein Vermieter und Betreiber von Solaranlagen für Unternehmen und Kommunen. Das REDAVIA System basiert auf einer vorkonfigurierten Anlage, die einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen und Kommunen profitieren von kosteneffizienter, zuverlässiger und sauberer Energie, und gleichzeitig reduzieren sie CO2-Emissionen und haben einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf www.redaviasolar.com.

