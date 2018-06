Leeds, England (ots/PRNewswire) -



4D pharma plc (AIM: DDDD), ein biopharmazeutisches Unternehmen und Vorreiter bei der Entwicklung von lebenden Biotherapeutika, gibt heute bekannt, dass der Chief Scientific Officer des Unternehmens, Dr. Alex Stevenson, im Rahmen der 2018 Konferenz des IHMC (International Human Microbiome Consortium, Internationales Konsortium für das Mikrobiom des Menschen) dazu referiert hat, warum die Funktion bei der Entwicklung von lebenden Biotherapeutika von Bedeutung ist.



"Die IHMC 2018, die im Vorfeld des World Microbiome Day stattfindet, ist eine wichtige Veranstaltung, die Vordenker aus Industrie und Wissenschaft zusammenbringt, um zu diskutieren, wie wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Mikrobiom praktisch in neue Therapien für den Patienten umsetzen können," kommentierte Dr. Alex Stevenson.



Er sagte weiter, "Es ist immer deutlicher geworden, dass das Verständnis der Bakterienfunktion von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung wirksamer lebender Biotherapeutika ist. Dies war eines der Grundprinzipien von 4D pharma, und wir sind weiterhin führend auf diesem Gebiet und nutzen dieses Verständnis, um unsere Kandidaten in der klinischen Entwicklung weiterzuführen".



Die Präsentation mit dem Titel "Live Biotherapeutics - Form Follows Function" (Lebende Biotherapeutika - Die Form folgt aus der Funktion) beleuchtet die historische Entwicklung anderer therapeutischer Klassen, wie die Wirkstoffe komplexer Mixturen isoliert wurden, um neuartige Medikamente zu entwickeln, und was man daraus für die Entwicklung von lebenden Biotherapeutika lernen kann.



Den Link zur Präsentation finden Sie hier: https://www.4dpharmaplc .com/application/files/2715/3002/4005/4D_IHMC_2018.pdf



Informationen zu 4D



4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist weltweit führend bei der Entwicklung von lebenden Biotherapeutika. Hierbei handelt es sich um eine neuartige Klasse von Medikamenten, die von der FDA als biologische Produkte eingestuft werden und lebende Organismen wie z.B. Bakterien, enthalten, und die zur Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit geeignet sind. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die neue Bakterien, die eine präzise und ausgereifte therapeutische Wirkung haben, rational identifiziert. Sämtliche der lebenden Biotherapeutika-Produkte von 4D sind oral verabreichte einzelne Bakterienstämme, die natürlicherweise im gesunden menschlichen Darm vorkommen. 4D hat bereits eine Phase-I-Studie zum Reizdarmsyndrom und aktuell die Dosierung in einer Phase-I-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn bei Kindern abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Pipeline von 13 präklinischen Programmen, die Indikationen wie Krebs, schlecht kontrolliertes Asthma, Autoimmunkrankheiten und Erkrankungen des zentralen Nervensystems abdecken. Für das Jahr 2018 sind vier weitere klinische Studien geplant.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.4dpharmaplc.com



Informationen zur IHMC 2018



Das Treffen des International Human Microbiome Consortium (Internationales Konsortium für das Mikrobiom des Menschen), das vom 26. - 28. Juni 2018 in Killarney, Irland, zum 7. Mal stattfindet, ist eine weltweit renommierte Mikrobiomkonferenz mit führenden Vertretern aus Industrie und Wissenschaft.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://apc.ucc.ie/ihmc-2018/



Informationen zum World Microbiome Day



Der World Microbiome Day (Welttag des Mikrobioms) zeigt die lebendige und vielfältige Welt des Mikrobioms auf und will den Dialog über dessen entscheidende Bedeutung für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt fördern. Der von APC Microbiome Ireland ins Leben gerufene World Microbiome Day wird am Mittwoch, 27. Juni 2018 begangen. Der Tag wird von Veranstaltungen in der ganzen Welt geprägt sein, darunter Treffen an führenden akademischen Instituten und medizinischen Zentren in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australasien.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://worldmicrobiomeday.com/



Nähere Details zu APC Microbiome Ireland, erhalten Sie unter: http://apc.ucc.ie/



