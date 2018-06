Sie haben so schöne Argumente, aber in der Diskussionsrunde gräbt Ihnen der Gegner dennoch das Wasser ab? Wenn Sie wissen, wie Sie geschickt kontern, können Sie am Ende sogar von der Attacke profitieren.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Auf wiwo.de veröffentlicht er regelmäßig seine Kolumne "Werner knallhart".

Warum verteilen Sie in einer Podiumsdiskussion, der Firmenkonferenz oder auf dem Elternabend nicht einfach einen Zettel mit Ihren Lieblingsstandpunkten und lächeln dabei recht freundlich? Ganz einfach: Weil nichts auf der Welt andere Menschen stärker überzeugt, als die persönlich vorgetragene eigene Haltung. Und das wollen Sie ja: überzeugen. In Diskussionen kommt allerdings dummerweise erschwerend hinzu, dass die Anderen den entgegengesetzten Standpunkt vertreten. Ihre Debatten-Gegner kämpfen mitunter mit wirkungsvollen rhetorischen Tricks. Manchmal intuitiv, manchmal bewusst und in der Hoffnung, dass es nicht auffällt. Aber nicht mit Ihnen!

Ein beliebter Rhetorik-Trick, ein häufiges Totschlagargument in einer Diskussion ist der Satz: "Wo kommen wir denn da hin?"

Der Spruch riecht schon nach Bohnerwachs und Spießigkeit. Aber er ist nicht zu verwechseln mit: "Das haben wir noch nie so gemacht." Letzterer ist leicht auszuhebeln: "Aber jetzt sollten wir es so tun. Denn jetzt gibt es dafür gute Gründe.""Wo kommen wir denn da hin?" hat es hingegen in sich. Denn diese Aussage aus dem Mund eines Ihrer Kontrahenten impliziert, dass Ihr Ansinnen Tür und Tor öffnet für allerlei Ungemach, das folgen wird, wenn man Ihrer Forderung erst einmal nachgibt.

Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Die heutige Generalsekretärin der CDU etwa, Annegret Kramp-Karrenbauer, äußerte seinerzeit vor der Abstimmung zur Ehe für alle im Deutschen Bundestag die Befürchtung: Wenn die Definition von Ehe geöffnet werde "in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...