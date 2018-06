Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Semper idem Underberg AG hat nach erfolgreicher Platzierung ihrer Anleihe 2018/2024 am heutigen Tage das endgültige Volumen auf EUR 25 Mio. und den Zinssatz für die Anleihe 2018/2024 auf 4,00% p.a. und damit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,50% p.a. festgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

