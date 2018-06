Die Privatbank Berenberg hat Adyen mit "Buy" und einem Kursziel von 590 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen werde am Markt noch immer unterschätzt, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für elektronische Zahlungssysteme dürfte durch Gewinnung neuer Kunden sein hohes Wachstum aufrecht erhalten, wobei die Technologie dank ihrer Überlegenheit die Wettbewerber auf Abstand halten werde./mf/ajx

Datum der Analyse: 27.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0012969182

AXC0089 2018-06-27/10:12