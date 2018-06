Hier geht's zum Video

Die Lage am deutschen Aktienmarkt ist weiter schlecht. In den vergangenen Wochen gab der DAX knapp 1.000 Punkte ab. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR sieht derzeit angesichts der Nachrichtenlage nur wenig Hoffnung auf Besserung. Worauf es für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in der täglichen DAX-Analyse, heute mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage im Livestream.