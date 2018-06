Nach über einem Jahrzehnt in der Gruppengeschäftsführung beim Mulfinger Familienunternehmen ebm-papst legt Dr. Bruno Lindl (65) zum 30. Juni 2018 seine Funktion als Geschäftsführer Forschung und Entwicklung nieder und geht in den seit längerem geplanten Ruhestand. Mit Dr. Stephan Arnold (55) übernimmt zum 1. Juli 2018 ein international erfahrener Manager den Gruppengeschäftsführungsbereich Forschung und Entwicklung. Dr. Arnold kommt von der Schuler AG, weltweit größter Hersteller von Pressen, und verantwortete dort als Vorstand den Bereich Technologie. Zuvor leitete er die Konzernentwicklung der Miele & Cie. KG und war für den Volkswagen-Konzern in verschiedenen Managementpositionen in Deutschland und den USA tätig. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe: "Mit Herrn Dr. Stephan Arnold gewinnen wir einen hervorragenden Forschungs- und Entwicklungschef, mit dem wir das Unternehmen international und zukunftsorientiert weiterentwickeln werden. Mein besonderer Dank gilt meinem Kollegen Dr. Bruno Lindl für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit ...

