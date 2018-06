Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts015/27.06.2018/09:50) - Das Reisen ist für Menschen mit körperlichem Handicap oft sehr beschwerlich und wer mit einem Rollstuhl reist, hat allerlei Barrieren zu überwinden. Obwohl moderne Rollstuhlfahrer alles andere als passiv Urlauben wollen. "Ich liebe es, mir in fremden Städten die Sehenswürdigkeiten anzusehen und am Abend auszugehen und Spaß zu haben. Ich bin sehr aktiv und will gerade im Urlaub etwas erleben", so Daniela B, eine der neuen dynamischen Rollstuhlfahrerinnen. Deshalb ist die Wahl des richtigen Rollstuhles sehr wichtig. Help24 https://www.help-24.at bietet kleine leichte Elektrorollstühle, die in nahezu jeden Kofferraum hineinpassen und mit wenigen Handgriffen wieder startklar sind. Sie eignen sich aber auch für das Reisen mit der Bahn, für Schiffsreisen und Dank MSDS-Zertifikat sogar für Flugreisen. https://www.24-std-pflege.at/de/mobilitaet/faltbarer-e-rollstuhl/freedomchair-a0 8l.html Smart - elektrisch - mobil! Das smarteste Modell des FreedomChair ist der nur 22 Kilogramm leichte A07. Mit diesem faltbaren Reiserollstuhl können Personen bis 110 Kilogramm problemlos Städtetrips bewältigen, denn mit 56 Zentimeter Gesamtbreite kommen Rollifahrer sogar durch schmalere Türen. Genauso wendig ist der A06, der lediglich ein Kilogramm mehr auf die Waage bringt. Beide sind 96 Zentimeter lang. Für kräftigere Personen empfiehlt sich der FreedomChair A08L. Mit nahezu 25 Prozent Steigfähigkeit ist er auch vom Modell her der Stärkste der FreedomChair-Modelle und mit 102 x 62 Zentimeter etwas größer. Mit seinen großen Rädern ist er außerdem gut für unebenes Gelände geeignet und erreicht, mit drei Batterien bestückt, bis zu 45 Kilometer Reichweite. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Help24: https://www.24-std-pflege.at/de/home.html Help24 bietet darüber hinaus viele weitere Produkte rund um die Pflege. Dazu gehören Elektromobile, Pflegebetten, Pflegezubehör aller Art und Pflegedienstleistungen. Bei Help24 sind außerdem Toilettensitzerhöhungen, Duschstühle und Badewannenlifte erhältlich. Der Chef von Help24 Christian Wegscheider und sein Team möchten allen Personen mit Handicap, pflegebedürftigen Personen, ihren Angehörigen und allen pflegenden Personen den Alltag erleichtern und das Leben angenehmer machen. Infos: https://www.24-std-pflege.at/de/mobilitaet/faltbarer-e-rollstuhl/freedomchair-a0 8l.html Anfragen unter: Help-24 GmbH Bettina Haberl Tel.: 0043 01 270 61 08 E-Mail: info@help-24.at Web: http://www.help-24.at (Ende) Aussender: Help-24 GmbH Ansprechpartner: Bettina Haberl Tel.: +43 1 270610811 E-Mail: b.haberl@help-24.at Website: www.help-24.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180627015

