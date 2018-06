Von Julie Steinberg

NEW YORK (Dow Jones)--JPMorgan Chase & Co strukturiert das Investmentbankgeschäft in China angesichts dortiger regulatorischer Änderungen und wachsenden Neugeschäfts um.

Künftig wird die Zuständigkeit der Investmentbanker nicht mehr traditionellen Branchen wie Gesundheit und Industrie zugeordnet werden, sagte John Hall, Co-Head für das Investmentbanking in Asien-Pazifik. Stattdessen hat die Bank in den vergangenen Wochen sieben neue Gruppen gegründet, die stark durch den Technologiebereich geprägt sind. Darunter sind nun Finanzdienstleistungen und Technologie, worunter Blockchain und mobile Bankkunden fallen, und neue Mobilität, einschließlich Fahrradvermieter.

Die traditionelle Segmentierung nach Industriegruppen sei aktuell nicht mehr geeignet, sagte Hall. Mit der neuen Struktur will die Bank Firmenkunden in China aus den sogenannten New Economies besser dienen können.

Diese New-Economy-Unternehmen werden in den nächsten Jahren Bewertungen in Größenordnungen von Hunderten von Milliarden von US-Dollar erfahren. Sie haben in den vergangen Monaten die Investmentbanker gut mit Finanzierungsrunden, Börsennotierungen und anderen Transaktionen beschäftigt.

Die Bank wird auch ihr Investmentbanking-Team in China ausbauen, um dem erhöhten Transaktionsvolumen gerecht zu werden, sagte Hall. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen ein paar Dutzend Banker auf allen Ebenen eingestellt werden. Aktuell betreffe die neue Segmentierung nur das Team in China, sie könnte aber künftig als ein Modell für andere Regionen dienen.

Dank hoher Dealvolumina in bestimmten Sektoren haben global agierende Banken jüngst vermehrt Manager in Asien mit zusätzlichen Kompetenzen betraut.

Citigroup hat Anfang des Monats das Management im Bereich globale Finanzinstitute mit einem Banker in Asien besetzt. Einer von Citigroups Top-Investmentbankern in Asien ist gleichzeitig weltweit Co-Chef für Technologie im Investmentbanking, während der Chef für Fusionen und Übernahmen in Asien gleichzeitig Co-Chef für grenzüberschreitendes M&A weltweit ist.

Morgan Stanley hat im Januar einen Banker in Asien zum globalen Co-Chef für Investmentbanking im Einzelhandel gemacht.

Obergrenze für ausländische Joint Ventures soll fallen

JPMorgan hat im vergangen Monat die Lizenz für ein 51-prozentiges Joint Venture für Wertpapiergeschäfte auf dem chinesischen Festland beantragt. Seit April dürfen ausländische Unternehmen dort 51 Prozent an Joint Ventures im Bereich Wertpapier halten, zuvor waren es 49 Prozent. Die Obergrenze soll in den kommenden drei Jahren ganz entfallen.

Die Ranglisten im Investmentbanking werden in China von chinesischen Banken dominiert. Nach Zahlen von Dealogic steht JPMorgan in diesem Jahr auf Platz 9.

