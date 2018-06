Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, verliert am Mittwoch seine positive Dynamik und so findet der Handel am Tagestief im Bereich der 94,55/50 statt. Dollarindex schaut auf Daten Der Index gab einen Teil seiner gestrigen Gewinne ab, während er an der 94,20 eine Unterstützung fand, wo sich der ...

