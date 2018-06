Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Aus dem zaghaften Erholungsansatz, auf den einige Marktteilnehmer zunächst gesetzt hatten, wird nichts: Denn für die Börsen in Europa geht es am Mittwoch im frühen Handel erneut nach unten. Weiterhin verfolgen ausländische Investoren den Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Innenminister Horst Seehofer mit Sorge. Das Koalitionstreffen hat in dieser Hinsicht keine Entwarnung gebracht. Ein möglicher Bruch der Regierungskoalition kann nach Aussage der Marktstrategen der Helaba nicht ausgeschlossen werden, in Folge halte die politische Verunsicherung an.

Weiterhin belastet zudem der Handelskonflikt, der im Hintergrund weiter schwelt und die Gewinne einiger europäischer Unternehmen belasten dürfte. Im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag halten sich die Anleger daher mit Käufen zurück. Für den DAX geht es um 0,8 Prozent auf 12.138 Punkten nach unten, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,7 Prozent leichter bei 3.645 Punkten.

Öl legt weiter zu

Der Ölpreis legt weiter zu, nachdem die USA am Dienstagnachmittag ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten betont haben. Amerika erwartet, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf null senken - ansonsten drohten Sanktionen, wie ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte. Damit verfolgen die USA das Ziel, Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Die Importeure iranischen Öls waren bislang davon ausgegangen, dass die USA einen erheblichen längeren Zeitraum zur Reduktion der Importe einräumen würden. So steigt der Preis für Brent um weitere 0,3 Prozent auf 76,60 je Barrel. Davon profitiert der Sektor der europäischen Ölwerte, der gegen den Trend um 0,9 Prozent zulegt.

Ferratum nach Gewinnwarnung schwach

Der finnische Finanzdienstleister Ferratum ist nach eigener Einschätzung zu restriktiv bei der Kreditvergabe und kann deshalb seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nicht mehr halten. Die Quote der gewährten Kredite sei jüngst gefallen, was im zweiten Quartal zu geringeren Einnahmen als erwartet geführt habe. Die Anleger sind skeptisch, für die Aktie geht es um 14 Prozent nach unten. Dem will das Unternehmen nun entgegensteuern und mehr Kredite herausgeben, ohne die Kreditausfallrate zu steigern. Ansonsten geben Analysten häufig die Richtung vor. So verlieren Deutsche Bank um gut 2 Prozent, nachdem CFRA die Verkaufsempfehlung bestätigt hat. Für 1&1 Drillisch geht es gleich um 5,5 Prozent nach unten, hier hat die Commerzbank die Aktie auf "Halten" nach "Kaufen" abgestuft. Auch United Internet wurde auf "Halten" heruntergenommen, der TecDAX-Wert verliert 1,7 Prozent.

WM-Spiel lähmt Handel und belastet Wirtschaft

Darüber hinaus regiert "König Fußball". Es muss damit gerechnet werden, dass sowohl Marktteilnehmer wie auch Investoren zumindest mit einem Auge das Fußballspiel zwischen Deutschland und Südkorea bei der WM in Russland verfolgen, das um 16:00 Uhr angepfiffen wird. Darunter dürfte der Handel an der Börse am Nachmittag leiden, die Umsätze dürften sich ausdünnen.

Das dritte Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft dürfte die deutsche Wirtschaft rund 130 bis 200 Millionen Euro kosten. Dies berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Verweis auf Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Die Experten des IW gehen davon aus, dass unter Berücksichtigung von Teilzeitarbeit, Urlaub, Krankheit und flexible Arbeitszeitkonten schätzungsweise rund 30 Prozent der Arbeitnehmer in der Regel fest nach 16:00 Uhr noch arbeiten. Wenn jeder zweite von ihnen das Spiel schaue und dabei im Durchschnitt eine Stunde Arbeit ohne Nacharbeiten wegfalle, entstünden der Wirtschaft die genannten Millionenkosten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.345,18 -0,70 -23,54 -4,53 Stoxx-50 2.993,04 -0,62 -18,65 -5,82 DAX 12.138,46 -0,78 -95,88 -6,03 MDAX 25.572,49 -0,90 -232,61 -2,40 TecDAX 2.711,62 -1,23 -33,74 7,22 SDAX 12.007,36 -0,78 -94,21 1,01 FTSE 7.526,95 -0,15 -10,97 -1,95 CAC 5.255,14 -0,50 -26,15 -1,08 Bund-Future 162,45% 0,39 2,41 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.49 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1656 +0,08% 1,1649 1,1668 -3,0% EUR/JPY 127,87 -0,22% 128,03 128,25 -5,5% EUR/CHF 1,1540 -0,03% 1,1545 1,1559 -1,5% EUR/GBP 0,8825 +0,20% 0,8813 1,1347 -0,7% USD/JPY 109,72 -0,28% 109,92 109,92 -2,6% GBP/USD 1,3208 -0,13% 1,3218 1,3240 -2,3% Bitcoin BTC/USD 6.094,15 -1,2% 6.099,22 6.156,62 -55,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,69 -0,67 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,34 -0,12 USA 2 Jahre 2,52 2,53 0,63 USA 10 Jahre 2,85 2,88 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,78 70,53 +0,4% 0,25 +19,1% Brent/ICE 76,70 76,31 +0,5% 0,39 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,06 1.259,03 -0,1% -0,98 -3,4% Silber (Spot) 16,23 16,29 -0,4% -0,06 -4,2% Platin (Spot) 864,35 867,00 -0,3% -2,65 -7,0% Kupfer-Future 2,97 2,99 -0,8% -0,02 -10,8% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 03:58 ET (07:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.