Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Einfluss der jüngsten Euro-Aufwertung auf die Inflationsentwicklung vor allem anhand der Preise von Industriegütern zu beurteilen versuchen. In ihrem aktuellen Monatsbericht weist die EZB darauf hin, dass die Preise von Industriegütern ohne Energie (NEIG) in der Regel besonders sensibel für Änderungen des Wechselkurses sind. Bisher habe sich der Anstieg des nominalen effektiven Wechselkurses um 8 Prozent zwischen April 2017 und Mai 2018 aber nicht so inflationsdämpfend ausgewirkt, wie das zu erwarten gewesen wäre.

Laut EZB hat die NEIG-Inflation zwischen April und Ende 2017 zugenommen, obwohl zugleich die Inflationsrate bei importierten Konsumgütern ohne Nahrungsmittel stark gesunken sei. Laut dem verwendeten Modell hätten sich an diesem Punkt eigentlich die Folgen der Euro-Aufwertung zeigen müsse. Möglicherweise habe dem eine höhere Binnennachfrage entgegengewirkt. Ein höherer Euro-Kurs mindert die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Exporten in Länder außerhalb des Euroraums.

Die EZB folgert: "Modelle, die das Durchwirken (des Wechselkurses) abbilden, legen nahe, dass sich der Effekt der 2017 begonnenen Euro-Aufwertung über künftige Quartale hinziehen kann. Eine andauernde Beobachtung und Abschätzung der NEIG-Preise ihrer Indikatoren über die gesamte Preiskette ist notwendig."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.